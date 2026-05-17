Fernando Gago tras la derrota de la U: “Tuvimos el control del partido; nos faltó concretar”

Universidad de Chile volvió a tropezar. Lo hizo con una piedra con la que lleva años sufriendo. Los azules cayeron por la mínima ante Cobresal en El Cobre de El Salvador, lugar donde no logran ganar hace más de una década.

Los mineros se impusieron gracias a un golazo de Steffan Pino, de tiro libre. “Tuvimos el control del partido y tuvimos situaciones, nos faltó concretarlas. Creo que el segundo tiempo por ahí se notó un poco más el cansancio. Quisimos buscar más velocidad, pero bueno, hubo un gol de otro partido y nos vamos con un resultado en contra“, analizó Fernando Gago tras el encuentro, en la transmisión de TNT Sports.

“Hay muchos factores. El rival se posiciona abajo y defiende con mucha gente, pasa a jugar los duelos individuales, pero bueno, seguiremos trabajando“, cerró Pintita.

El análisis de Gago

Después, el técnico de la U analizó la derrota en conferencia de prensa: “Entiendo que tuvimos el control del partido para poder atacar, sabiendo que podíamos sufrir alguna transición porque ellos dejaban dos o tres jugadores por delante. Nos faltó concretar, nos faltó ese último pase”, comenzó señalando.

Gago enfatizó en la necesidad de mejorar en la definición: “En las dos o tres acciones previas a la falta, es donde creo que nosotros tenemos que ajustar y no tenemos permitir esas acciones, más sabiendo las condiciones que había para jugar. Hay que seguir trabajando, seguir insistiendo. Necesitamos más”, añadió.

“Cuando hicimos cinco goles, llegamos cinco veces al arco, entonces ahí hubo una cierta contundencia en las finalizaciones. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir intentando, vamos a trabajar para que el equipo tenga aún más situaciones de goles y podamos concretarlas”, continuó.

Finalmente, descartó hablar públicamente sobre alguna petición de refuerzos de cara al mercado tras el cierre del primer semestre: “Trabajaremos para que los que están tengan la posibilidad de convertir. No es de mi agrado hablar de refuerzos cuando hay un plantel, cuando hay un jugador. Cuando se hable del tema, cuando tenga la posibilidad, se hablará”, sentenció.