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    DT de Sevilla deja en el aire su continuidad tras salvar al equipo del descenso: “Uno tiene que estar donde lo quieren”

    Luis García Plaza destacó el trabajo de su equipo, pese a la derrota ante Real Madrid. “Después de ver la jugada del gol de ellos, teníamos que haber igualado”, advirtió.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Luis García Plaza no sae si sigue en Sevilla.

    Sevilla está lejos de los éxitos de temporadas anteriores, pero eso tampoco opaca la alegría de haberse salvado del descenso. Pese a perder por 1-0 ante Real Madrid, las derrotas de Mallorca y Girona permiten al equipo andaluz salvarse, al menos matemáticamente. Meta cumplida para el DT Luis García Plaza.

    “Hemos conseguido el objetivo, pero ha sido muy, muy, muy duro. Para mí han sido las seis semanas más intensas de mi vida. Tenía una responsabilidad brutal sobre mis hombros, intentar que este club tan grande no caiga a segunda. Lo hicimos con una puntuación realmente buena. Hemos hecho un punto y medio por partido, que son números de estar luchando por grandes cosas”, dijo el español.

    Asimismo, agregó “después de venir, como veníamos, de la racha de Levante y Osasuna. Yo creo que en ese momento el Sevilla no se dio cuenta que el equipo estaba en la UCI, estaba muy grave y la afición nos levantó. Estábamos muy jodidos. Si después de esa derrota no nos llegan a empujar y a hacer sacar lo mejor, hubiera estado muy difícil. Creo que ha sido todo un poco de la mano”.

    Y coincidió en que “te lo digo de verdad. La situación del equipo estaba... Yo cuando me lo encontré, igual que he dicho antes lo de los puntos que me hacían, me lo encontré en un momento muy, muy, muy decaído. Muy decaído, prácticamente sin una estructura. Me han obligado a dar lo mejor de mí en cada momento”.

    En medio de su alocución, el madrileño no se olvidó de su antecesor en la banca del club: “también tengo que acordarme de Matías (Almeyda). Me gustaría acordarme de él, que ha hecho 31 puntos. Muy bien, eso es lo que te honra. Además, es importantísimo destacarlo entre compañeros de trabajo también.

    Conforme

    Pero el Sevilla hizo mucho más que el gigante capitalino, tal como reconoció el DT del cuadro que acaba de salvar la categoría: “merecimos empatar. Creo que el equipo ha hecho las cosas bien. Después de ver la jugada del gol de ellos, teníamos que haber igualado. Pues nos han tirado una vez a portería. Una vez que, por cierto, acabo de ver el gol con el campo. Es increíble que no piten falta.

    Además, advirtió que “cuando faltaban 10 minutos, sobre todo cuando nos han dicho que ya le batían a 2-0 a Mallorca, yo no me importaba porque aún empatando también, pues ya nos hacía salvarnos. Pero yo quería empatar porque creo que el equipo estaba haciendo las cosas por empatar. Otra cosa es que diría, mira, ahora hemos llegado. Hemos tenido más tiros que ellos, más llegadas que ellos”.

    En la misma conversación el adiestrador hispano destacó el trabajo de su ofensiva en el segundo tiempo, liderada por la presencia del chileno Sánchez: “al final lo hemos intentado todo. Hemos terminado jugando con Alexis, Isaac, Ejuque, Juanlu por fuera. Creo que hemos puesto todo lo que tenemos”.

    Consultado sobre su permanencia en el cargo, García aclaró que “yo no sé si estaré acá en la próxima temporada. No sé si seguiré. Un día antes de ir a Villarreal se negoció la venta del club. Todo debía seguir su curso, pero parecía que todo era más importante que el partido. Uno tiene que estar donde lo quieren. Yo quiero estar, pero si no me quieren no tendré ningún problema en irme. Tengo que notar que me quieren y si no, cojo las maletas. Y si me quieren, a trabajar. Me he ganado de que sean sinceros conmigo, ahora quiero disfrutar”.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaReal MadridLuis García Plaza

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