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    De más a menos: Joaquín Niemann ilusiona en el inicio de la última ronda, pero termina lejos del título del PGA Championship

    El golfista nacional llegó a estar segundo en el inicio de la ronda final del major estadounidense. Sin embargo, ese prometedor comienzo dio paso a la irregularidad.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann ilusionó en el comienzo, pero luego no estuvo fino para mantenerse arriba. Pedro Salado/LIV Golf

    Por primera vez en su carrera, Joaquín Niemann llegaba al último de competencia de un major con la posibilidad concreta de ganarlo. La notable ronda del sábado lo dejó con buenas chances de adjudicarse el PGA Championship gracias a lo apretado de los puntajes y la complejidad de la cancha del Aronimink Golf Club.

    Sustentado en un cambio de estrategia a una más conservadora, el talagantino se plantó en Newtown Square con la convicción de que, si no era el título, al menos estaba la opción de mejorar el octavo lugar que consiguió el año pasado o de quedar entre los 15 mejores para asegurar su tarjeta en la edición del próximo año. Pero esa ilusión se fue diluyendo con el paso del recorrido y ninguno de esos objetivos se cumplió y terminó con 279 golpes (-1).

    El comienzo de la ronda dominical fue perfecta, con dos birdies en los dos primeros hoyos gracias a dos muy buenos tiros para llegar al green, que lo metieron provisoriamente en el segundo lugar. Un bogey en el tercero lo hizo retroceder un poco, pero las chances seguían intactas.

    En el cinco volvió a descontarle a la cancha y a trepar bien arriba, pero en el siguiente nuevamente falló, por lo que todo se mantuvo igual en ese tramo de la ronda. Se estaba acabando el tiempo y Joaco tenía que afinar al máximo para mantenerse en la pelea.

    Los segundos nueve hoyos del recorrido fueron trascendentales para este fin. Ninguna de las grandes figuras que estaba luchando por la corona se había arrancado, por lo que las posibilidades aún estaban, pero para ello había que jugar a la perfección. No obstante, eso es algo que estuvo lejos de suceder y, de ahí en más, la irregularidad se acentuaría.

    El declive final

    Un bogey en el hoyo 11 puso en duda sus aspiraciones y a la postre terminó resignándolo en la pelea por el premio mayor. Tres paradas más adelante, un nuevo error en el 14 lo terminó de sacar definitivamente de la discusión por la corona y también, momentáneamente, lo estaba dejando fuera del top 15 que obtiene tarjeta para el próximo año.

    Sin embargo, en el 16, un birdie del chileno lo volvió a poner entre los clasificados para la próxima edición. Para las dos banderas restantes, Joaco necesitaba con urgencia sumar algún acierto más para ya asegurar su presencia en el segundo major de 2027. Sin embargo, otro bogey en la siguiente estación otra vez lo sacó totalmente de este objetivo.

    Un par en el 18 cerró una agridulce participación del chileno, quien no pudo aprovechar el brillante comienzo que tuvo y deberá seguir esperando para tener una actuación consagratoria en este tipo de certámenes.

    Todo parece indicar que su presencia en Pensilvania será la última de Niemann en un major durante la temporada, pues no está clasificado al Abierto Británico ni al US Open, los dos grandes torneos que restan en la temporada.

    Luego de su actuación en el segundo major de la temporada, el talagantino retornará al LIV Golf, donde deberá competir en la fecha de Corea del Sur, entre el 28 y el 31 de mayo. Ahí buscará su primer éxito de la temporada tras un comienzo lleno de altibajos.

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannPGA ChampionshipLIV Golf

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