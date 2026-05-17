La escalada de protestas y bloqueo de caminos ha mantenido el escenario de tensión en Bolivia. Tras un despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para despejar las carreteras bloqueadas, se desataron enfrentamientos que concluyeron con 47 manifestantes detenidos y cinco heridos por severos traumas faciales y oculares.

Las protestas, enfocadas a exigir la renuncia del presidente de aquel país, Rodrigo Paz, mantienen desabastecidas de combustible y oxígeno medicinal a las principales ciudades de Bolivia.

Las protestas se concentraron en la ciudad de El Alto y en el sector de Lipari, al sur de La Paz, donde las fuerzas de orden lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes. El operativo, denominado como “Corredor Humanitario”, contó con la participación de 2.500 efectivos policiales y 1.000 militares y logró liberar las rutas de forma parcial.

Incluso, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos se manifestó sobre la situación en Bolivia. “Los disturbios y bloqueos han creado una crisis humanitaria, provocando escasez de medicamentos, alimentos y combustible”.

Tras operativo de las FF.AA en Bolivia: Hay 47 detenidos y EE.UU. condena intento de “desestabilización”

“Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente electo de Rodrigo Paz y lo apoyamos en sus esfuerzos por restaurar el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, agregó el comunicado emitido a través de X.

El mensaje de Washington se suma al respaldo que Chile, Argentina, Costa Rica y Perú ya habían manifestado mediante una declaración conjunta. En esa misma línea, el ministro de gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, también calificó las protestas como un “bloqueo político con fines de desestabilización” financiado por cúpulas de la oposición radical.

Convocatoria del gobierno

El gobierno boliviano convocó a una serie de organizaciones este domingo en la casa de gobierno con el fin de frenar la parálisis vial y las protestas que han dejado a tres fallecidos por falta de insumos médicos.

Según explicó al canal estatal Bolivia Tv, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, convocó a la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, quienes encabezan los bloqueos de rutas; a la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve); y a la Confederación de Mujeres Indígenas “Bartolina Sisa”.

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“Todo (es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo”, explicó Gálvez.

El portavoz del gobierno no transparentó si la Central Obrera Boliviana (COB), la principal fuerza sindical del país que inició las protestas por la exigencia de un incremento salarial del 20%, asistiría al encuentro.

Con todo, el Ejecutivo boliviano ha logrado desactivar focos de tensión a través de acuerdos sectoriales con los maestros rurales en Cochabamba y con los mineros cooperativistas tras las protestas del jueves.