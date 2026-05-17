Este lunes inicia Asamblea Mundial de la Salud en medio de emergencia por ébola y monitoreo del hantavirus

En medio de un nuevo brote de ébola y remanentes de hantavirus que concentran la atención de autoridades sanitarias a nivel global, desde el 18 de mayo hasta el 23 del mismo mes se llevará a cabo la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud.

La instancia, que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, incluirá una serie de mesas redondas estratégicas, donde se discutirán prioridades presentes y futuras sobre problemáticas de salud pública relevantes a nivel mundial, según explican desde el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la antesala del encuentro global, el organismo declaró durante este domingo una emergencia sanitaria internacional tras la confirmación de un brote de ébola, en la República Democrática del Congo y Uganda, causado por el virus Bundibugyo. Hasta el 15 de mayo, la OMS registró un total de 246 casos y 80 muertes sospechosas, con cuatro de ellas ya confirmadas con pruebas de laboratorio.

“El papel de la provincia de Ituri en la República Dominicana del Congo como centro comercial y migratorio, así como su proximidad a Uganda y Sudán del Sur, aumenta el riesgo de exportación regional y de transmisión transfronteriza”, advirtieron desde la organización. En todo caso, descartaron que este rebrote cumpla con los criterios para ser considerado como una pandemia .

Asimismo, el hantavirus todavía representa un dolor de cabeza —cada vez más atenuado— para las autoridades sanitarias. Esto, luego un brote con ocho casos y tres muertes ligadas a la tripulación del crucero MV Hondius, que se vio forzado a atracar en la isla española Tenerife.

El pasado 16 de mayo, desde Canadá confirmaron que dio “positivo preliminar” uno de los cuatro pasajeros de su nación que abordaron el buque, tras ser hospitalizado por síntomas leves relacionados con el hantavirus.

El último reporte de la OMS, encabezada por el doctor Tedros Adhanom, se indicó que el riesgo global permanece bajo. Por otro lado, para los tripulantes de la embarcación se mantiene moderado ante la posibilidad de que hayan podido desarrollar la enfermedad en el periodo de incubación, por lo que todavía requieren monitoreo. En adelante, se espera que la posibilidad de transmisión se reduzca, tras la desembarcación y la implementación de medidas de control.