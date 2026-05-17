Dos aviones militares se estrellan en pleno show aéreo en Estados Unidos

Dos aviones militares chocaron en el aire y se estrellaron contra el suelo en medio de un espectáculo aéreo en la base aérea Mountain Home, en Idaho, Estados Unidos.

Se trata de un incidente que tuvo lugar a unas dos millas al noroeste de la base, en el segundo día del Gunfighter Skies Air Show.

A través de redes sociales, la base aérea anunció su cierre a las 12.30 horas y precisó que tras el incidente se desplegaron en el lugar servicios de emergencia, para iniciar una investigación.

De acuerdo a lo reportado por la comandante Amelia Umayam, portavoz de la Fuerza Aérea Naval de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, el accidente se registró a las 12.10 horas de este domingo, cuando cuatro aviadores realizaban una demostración aérea. Ellos abordaban dos aviones EA-18G de la Marina de Estados Unidos, asignados al Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 129 de Whidbey Island, Washington.

Tras al impacto en el aire, los cuatro tripulantes lograron eyectarse con éxito de sus aeronaves y recibieron atención por parte de personal médico dispuesto en el lugar.

Recientemente, también se informó la cancelación del resto del espectáculo aéreo que estaba previsto para la jornada. “En este momento, solicitamos a nuestros visitantes que ya se encuentran en la base que permanezcan en la zona de la pista de aterrizaje para permitir que los servicios de emergencia accedan y salgan del lugar y continúen asegurando la zona del incidente”, señalaron.

Al mismo tiempo, se precisó que “la tripulación involucrada en el incidente se encuentra estable” en cuanto a su condición de salud. Igualmente, agradecieron la colaboración de los asistentes tras la emergencia.

En paralelo, la Policía de Mountain ratificó la cancelación del evento e instó a la población local a no realizar viajes ni intentos de acercamientos a la base aérea, en medio de la realización de las diligencias.