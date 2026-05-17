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    Investigan seguidilla de tiroteos en Texas: hay dos detenidos y al menos cuatro personas heridas

    "Estas acciones parecen ser aleatorias", afirmó el alcalde de Austin, Kirk Watson, al referirse a los hechos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial

    Kirk Watson, alcalde de Austin, ubicada en el estado de Texas en Estados Unidos, declaró que se están reportando múltiples tiroteos a lo largo del área, con dos de ellos en estaciones de bomberos.

    “No tenemos ningún motivo específico que se haya identificado, de hecho, estas acciones parecen ser aleatorias”, indicó el edil. Por lo mismo, recalcó que hay una investigación activa y en curso para esclarecer los hechos ocurridos principalmente al sur de la ciudad.

    La jefa de policía, Lisa Davis, señaló que son diez los tiroteos que se registraron entre la noche del pasado sábado y este domingo. La uniformada confirmó además que cuatro individuos recibieron impactos balísticos. Uno de ellos presenta daño severo y el resto quedó con lesiones menores.

    Hasta el cierre de la nota, dos sospechosos ya fueron detenidos y cuatro vehículos fueron identificados en la participación de las balaceras: dos Honda, un Mazda y un Kia. Tanto Watson como la Davis solicitaron que la ciudadanía permanezca vigilante y pendiente de sus autos.

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