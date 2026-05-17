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    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    Entre los consensos y convenios alcanzados por Donald Trump con su par chino Xi Jinping también se cuentan la desnuclearización de Corea del Norte, una serie de compromisos comerciales y la creación de dos organismos para optimizar la relación económica bilateral.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Beijing. Foto: Archivo. Huang Jingwen

    La Casa Blanca informó este domingo de una serie de acuerdos alcanzados durante la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, incluido un consenso sobre que Irán no tenga armas nucleares, la desnuclearización de Corea del Norte y pactos comerciales.

    “Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre peajes”, explicó la Presidencia estadounidense en un comunicado oficial, en referencia a las conversaciones entre Trump y su par chino, Xi Jinping.

    En cuanto a Corea del Norte, ambos mandatarios “han confirmado su objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte”; una expresión habitualmente utilizada con el formato “desnuclearización de la península de Corea” para incluir a Corea del Sur, aunque en este caso menciona únicamente a Norcorea.

    A nivel comercial, Washington destaca que el jefe de Estado norteamericano “ha negociado una serie de compromisos que incrementarán los empleos bien pagados en Estados Unidos y abrirán mercados para los productos de Estados Unidos”.

    Beijing comprará 200 aviones Boeing para las aerolíneas chinas, productos agrarios por valor de US$17.000 millones anuales en 2026, 2027 y 2028, renovará las licencias para la exportación de más de 400 factorías cárnicas y levantará todas las suspensiones a industrias cárnicas estadounidenses. También recuperará la importación de aves siempre que las autoridades comprueben la ausencia de gripe aviar.

    “China resolverá las preocupaciones de Estados Unidos por el déficit en la cadena de suministro de las tierras raras y otros minerales críticos, tales como el itrio, el escandio, el neodimio e el indio”, explicó la Casa Blanca. Asimismo “resolverá las preocupaciones de Estados Unidos por la prohibición y las restricciones a la venta de tierras raras y el procesamiento de equipo y tecnologías”.

    De la misma forma se pactó la creación de dos organismos para “optimizar la relación económica bilateral: la Junta de Comercio EE.UU.-China y la Junta de Inversiones EE.UU.-China”.

    Estos acuerdos “históricos (...) mejorarán la estabilidad y la confianza en los negocios y los consumidores de todo el mundo”, resaltó el comunicado de Washington.

    Más sobre:Estados UnidosChinaAcuerdosIránArmas nuclearesCorea del NorteComercio bilateralMundo

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