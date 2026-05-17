Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

Este sábado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la epidemia de Ébola, en Uganda y en la República Democrática del Congo por el virus Bundibugyo, constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).

Sin embargo, también aseguraron que de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), no cumple los criterios de emergencia pandémica .

Hace unos días el director general de la OMS, Tedros Adhanom informó sobre un nuevo brote de Ébola en la provincia de Ituri en la República Democrática del Congo. Allí se conoció sobre 67 muertes comunitarias sospechosas del virus y 13 casos que ya fueron confirmados como contagios de la nueva variante. Asimismo, en Uganda también se reportó un muerto por esta enfermedad.

Qué implica la definición de la OMS

El infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva explica que “una de las preocupaciones de los brotes de Ébola es su rápida contagiosidad o transmisión de persona a persona. En parte porque se da muchas veces en el contexto de zonas bien aisladas en África con culturas que tienen que ver mucho con la falta de consulta a los servicios de sanitarios”.

Y añade que en general en estos lugares “las autoridades se dan cuenta cuando ya ha habido varios casos y hay muchos fallecidos o enfermos por la enfermedad, y estos se ha movilizado ya dentro del mismo país e incluso entre países a través de fronteras terrestres que muchas veces no están ni siquiera vigiladas”.

Sobre la declaración de la OMS sobre denominar esta situación como Emergencia Internacional, Silva señala que ocurre porque actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico para para este tipo de virus Ébola .

Francisca Morales, infectóloga en el Hospital Dr. Lucio Córdova y académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach explica que esta categoría dada por la OMS “se hace como una forma de llamado a la acción para los países involucrados en la contención de infecciones que puedan ser eventualmente de fácil transmisión”.

Respecto a los principales síntomas de esta enfermedad, inicialmente se presenta una fiebre, también se caracteriza por la presencia de sangrados de encías y sangrado digestivo, además de un malestar general.

“Lo que ha publicado la OMS actualmente es que no es necesariamente un virus más contagioso que el resto, incluso se ha descrito previamente que el Bundibugyo a diferencia del Zaire, que es otra variante del Ébola, podría tener menor mortalidad. Pero igual es una mortalidad que alcanza un 50% en algunos casos, entonces por eso es preocupante y es necesario tomar todas las medidas de contención necesarias para que esto no se vaya amplificando”, explica la infectóloga.

Silva también comenta que “hay mucho contagio que se genera con el manejo de los cuerpos fallecidos, en el contexto del entierro de los cuerpos o incluso dado que son culturas diferentes, a veces hay rituales que tienen mucha relación con el contacto con cadáveres y que se ha demostrado que eso es una fuente importante de contagio y por eso una de las medidas que instala la OMS es que estos rituales si bien son propios de la cultura, hay que hacer un entierro y un funeral digno para las personas, deben ser monitorizados y supervisados por la autoridad sanitaria para evitar que se generen contactos con los cadáveres”.

Contención de contagios hacia otros países

La OMS informó este domingo que enviaron siete toneladas de suministros y equipos médicos de emergencia junto con un grupo de 35 expertos para apoyar la respuesta contra el Ébola en Ituri .

Sobre las posibilidades de que los contagios se expandan a otros continentes, el doctor Ignacio Silva señala que “sin duda que la globalización, la facilidad que hoy día tenemos de viajar entre países y y entre continentes hace que todos estos brotes locales tengan mayor facilidad de generar brotes más extensos o incluso pandemias”.

Asimismo, recuerda la pandemia de Ébola en 2014, en que hubo casos en Europa, en América del Norte y que también hubo sospechas de contagio en Chile. “Afortunadamente no tuvimos casos reales o confirmados en nuestro país, pero sin duda que existe esa posibilidad y por eso la OMS esta vez actúa rápidamente con estas medidas preventivas”, dice.

La doctora Morales aclara que con esta alerta “la OMS no dice cierren las fronteras, porque la verdad es que eso es más por miedo que por una real evidencia científica de que sirva. Más que nada es determinar a las personas en riesgo, ver si están sintomáticas, hacer los aislamientos correspondientes y un diagnóstico precoz para que, en caso de que evolucionen mal, poder hacer el soporte necesario lo antes posible”.

Para quienes viajen a estos lugares, y en general para cualquier viajero, Morales recomienda el lavado de manos, “sobre todo si es una persona que tiene una condición de inmunosupresión de base, idealmente que sea evaluado por medicina del viajero para ver todos los resguardos necesarios. Si es que se visitan zonas cercanas al brote debe decir si presenta fiebre; que haya un reconocimiento precoz de los síntomas para que dé los antecedentes epidemiológicos y así se puedan establecer los protocolos de riesgo”.

Por su parte, el doctor Silva recomienda evitar viajar a zonas con brotes activos en caso de que se pueda evitar y además remarca la importancia de educar a la población sobre los síntomas de esta enfermedad e incentivar la consulta temprana en los centros de salud.

“Tienen que estar monitorizando las redes sociales, los sitios web de las autoridades sanitarias, en particular de la OMS, en donde se va actualizando esta información y las recomendaciones tanto para la población local como para los viajeros”, dice Silva.