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    Política

    Republicanos apuntan contra Paulina Núñez (RN) por llamar a la “prudencia” a Kast tras cuestionar evaluaciones ambientales

    El jueves, el Mandatario ironizó respecto a los retrasos que enfrentan distintos proyectos de inversión en el país debido a razones medioambientales, lo que fue cuestionado por la presidenta del Senado. Los diputados del Partido Republicano no dudaron en salir a criticar a la parlamentaria.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    KARIN POZO

    Un nuevo cruce en el oficialismo desató el llamado a la “prudencia” de la senadora Paulina Núñez (Renovación Nacional) al Presidente José Antonio Kast, tras sus dichos por los retrasos que enfrentan distintas obras de inversión debido a evaluaciones medioambientales.

    El jueves, en el marco de una nueva edición de “Presidente Presente”, el Mandatario ironizó respecto a la paralización de algunos proyectos que se encuentran en desarrollo en el país.

    “Tenemos la energía en la zona norte. No la podemos llevar al sur, porque apareció una colonia de chinchillas en la mitad de donde pasaba la línea de transmisión. Yo les aseguro que podríamos haber convertido un resort para las chinchillas y nos habría salido más económico”, afirmó.

    Presidente José Antonio Kast.

    Un día después, sus dichos fueron cuestionados por la presidenta del Senado. Si bien Núñez reconoció que algunas demoras sí se deben revisar, afirmó que “en estos temas tan delicados; más prudencia, más equilibrio, más templanza y, por supuesto, más responsabilidad también de los organismos del Estado”.

    “Si uno se encuentra con osamentas, obviamente que la situación tiene que detenerse”, ejemplificó, en entrevista con radio Infinita.

    La crítica no pasó inadvertida en el Partido Republicano, desde donde no han dudado en apuntar contra el “fuego amigo” en el sector durante los primeros meses de gobierno.

    Así, unas horas más tarde, a través de sus redes sociales, el diputado Luis Fernando Sánchez recalcó que “la prudencia debe tenerla la senadora. Chile necesita cambios, y uno de esos es dejar atrás ese ambientalismo radical que prioriza las chinchillas sobre las personas. Es hora que algunos dejen el “oficialismo a la carta” y se sumen al trabajo”.

    27/03/2026 - Diputado, Luis Fernando Sanchez . Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Durante el fin de semana también se sumó el diputado Cristián Araya.La prudencia hay que aplicarla cuando se quiere pautear al Presidente desde el Congreso. Para ser comentarista de cada frase del Presidente, los matinales están llenos, aunque en la izquierda siempre hay más espacio”, cuestionó.

    6 DE ABRIL DEL 2026 DIPTADO CRISTIAN ARAYA DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Su par de la bancada, Cristián Neira, en tanto, afirmó: “Recordarle a la senadora que la excesiva tolerancia a activistas medioambientales tiene a Chile con proyectos paralizados, inversiones que podrían no concretarse afectando el desarrollo y posibilidades de empleo. Necesitamos crecer!”

    Las tensiones entre el Renovación Nacional y el P. Republicano no han dejado de escalar durante la administración de Kast. En el partido fundado por él identifican que son varios los parlamentarios de esa colectividad los que han marcado diferencias públicamente con las posturas del gobierno.

    El episodio más crítico fue cuando Núñez y la senadora María José Gatica criticaron la decisión de remover a la directora del Sernameg, Priscilla Carrasco.

    Más sobre:Partido RepublicanoPaulina NúñezOficialismoJosé Antonio KastPolíticaRNRenovación Nacional

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