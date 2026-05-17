Cobreloa se pronuncia tras la grave caída de un hincha: “Cumplimos rigurosamente con todos los estándares de seguridad”

Un hincha cayó desde la reja en la victoria de Cobreloa sobre Copiapó. Foto: Photosport.

La goleada de Cobreloa sobre Deportes Copiapó, por 4-1, estuvo marcada por un grave accidente. Un hincha loíno cayó desde una tribuna del Zorros del Desierto y debió ser retirado en ambulancia.

Tras la cuarta anotación del conjunto local, un fanático trepó la reja del sector de la galería, perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura. El incidente causó preocupación entre los presentes.

Personal médico y equipos de emergencia ingresaron al lugar para atender al hincha, que posteriormente fue trasladado al Hospital Carlos Cisternas de Calama. Quedó internado en el recinto asistencial tras sufrir un TEC cerrado.

El comunicado de Cobreloa

Este domingo, Cobreloa emitió un comunicado oficial para entregar detalles sobre el estado del fanático: “Un hincha de nuestro club sufrió una caída tras trepar una reja de seguridad que separa la galería del campo de juego. Tras las averiguaciones y corroboraciones correspondientes, podemos informar que la persona afectada se encuentra en proceso de recuperación de las lesiones provocadas por la caída”, señaló la institución naranja.

“Como institución, valoramos y agradecemos la rápida, profesional y coordinada respuesta de nuestros equipos de emergencia y seguridad, destacando especialmente el trabajo del personal médico presente en el recinto, Bomberos, Carabineros, equipos de seguridad privada, operaciones del estadio, y todas las instituciones involucradas, cuya oportuna acción permitió activar de manera eficiente los protocolos establecidos para este tipo de situaciones", añadió.

El conjunto minero aseguro no tener responsabilidad por lo ocurrido: “Cobreloa cumple rigurosamente con todos los estándares, medidas y exigencias de seguridad requeridas por las autoridades competentes para la realización de espectáculos masivos”.

“Hacemos un llamado claro y responsable al autocuidado, la prudencia y la responsabilidad individual de todos quienes asisten al estadio. La seguridad es una tarea compartida, donde el comportamiento individual de cada persona resulta fundamental para resguardar su bienestar y el toda la comunidad. Nuestro compromiso seguirá siendo brindar un espectáculo seguro para todos, promoviendo siempre una fiesta deportiva familiar, responsable y enmarcada en el respeto”, cerró el comunicado.