Un día antes de la lista de Ancelotti para el Mundial: Neymar explota tras ser reemplazado por insólito error arbitral

Neymar estalló luego de ser sustituido por un error arbitral en la derrota del Santos.

El Brasileirao fue el escenario de una escena tan increíble como insólita. Neymar explotó contra el árbitro luego de ser reemplazado por error en la derrota del Santos ante el Coritiba, por 3-0. Todo ocurrió un día antes de que Carlo Ancelotti entregue el listado de convocados para el Mundial 2026.

La emoción del astro brasileño era notoria en un partido considerado como crucial. De hecho, rompió en llanto cuando sonó el himno brasileño previo al inicio del encuentro.

Con su hija en brazos, Neymar comenzó a llorar una vez empezó a sonar la canción nacional. Las lágrimas fueron captadas por la transmisión oficial. No obstante, la jornada no sería la esperada.

Breno Lopes anotó un doblete en 19 minutos para adelantar al Coritiba en el Neo Química Arena. Josue, de penal, puso el tercero en el 38′. El Santos no lo pasaba bien.

❤️🇧🇷 Atención a las LAGRIMAS DE NEYMAR durante el himno de Brasil antes del partido. pic.twitter.com/78ZfWRvegx — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 17, 2026

Neymar, entre el llanto y los reclamos

Ya en el complemento, Neymar salió al costado del campo para recibir asistencia debido a una molestia en el gemelo. Al mismo tiempo, Cuca movió la pizarra para buscar una reacción en su escuadra.

No obstante, el astro brasileño terminó siendo reemplazado en el 63′ debido a un error arbitral. El cuarto juez anunció el cambio en su pantalla y Robinho Júnior, con quien había protagonizado una polémica semanas antes, saltó al campo.

Tanto Neymar como el cuerpo técnico se percataron del fallo y saltaron contra el réferi. El atacante, incrédulo, explotó contra el cuatro árbitro y le reclamó mostrándole el papel que detallaba la sustitución. Cuca se sumó a los reproches.

El cambio no pudo ser anulado ya que Robinho Junior ya había ingresado a la cancha. Finalmente, el resultado no cambió y el Santos perdió 3-0.

Cabe mencionar que el astro brasileño ingresó en la lista preliminar de 55 futbolistas. Sin embargo, su presencia dentro de los 26 seguía en duda. No juega con Brasil desde el 17 de octubre de 2023 ante Uruguay por Eliminatorias, día en que sufrió la rotura de ligamentos cruzados.

“Es un jugador importante para este país por el talento que siempre ha demostrado. Pero ha pasado por dificultades y está trabajando duro para recuperarse. Ha mejorado mucho últimamente y ha estado jugando con regularidad. Obviamente, no es una decisión fácil para mí. Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”, aseguró el entrenador del Scratch después de dar a conocer el primer listado.