SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un día antes de la lista de Ancelotti para el Mundial: Neymar explota tras ser reemplazado por insólito error arbitral

    El astro brasileño estalló luego de ser sustituido después de que el cuarto juez se equivocara al anunciar el cambio. El atacante se había llevado los reflectores al llorar cuando sonó el himno de Brasil, en la previa a la derrota por 3-0 del Santos ante el Coritiba.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Neymar estalló luego de ser sustituido por un error arbitral en la derrota del Santos.

    El Brasileirao fue el escenario de una escena tan increíble como insólita. Neymar explotó contra el árbitro luego de ser reemplazado por error en la derrota del Santos ante el Coritiba, por 3-0. Todo ocurrió un día antes de que Carlo Ancelotti entregue el listado de convocados para el Mundial 2026.

    La emoción del astro brasileño era notoria en un partido considerado como crucial. De hecho, rompió en llanto cuando sonó el himno brasileño previo al inicio del encuentro.

    Con su hija en brazos, Neymar comenzó a llorar una vez empezó a sonar la canción nacional. Las lágrimas fueron captadas por la transmisión oficial. No obstante, la jornada no sería la esperada.

    Breno Lopes anotó un doblete en 19 minutos para adelantar al Coritiba en el Neo Química Arena. Josue, de penal, puso el tercero en el 38′. El Santos no lo pasaba bien.

    Neymar, entre el llanto y los reclamos

    Ya en el complemento, Neymar salió al costado del campo para recibir asistencia debido a una molestia en el gemelo. Al mismo tiempo, Cuca movió la pizarra para buscar una reacción en su escuadra.

    No obstante, el astro brasileño terminó siendo reemplazado en el 63′ debido a un error arbitral. El cuarto juez anunció el cambio en su pantalla y Robinho Júnior, con quien había protagonizado una polémica semanas antes, saltó al campo.

    Tanto Neymar como el cuerpo técnico se percataron del fallo y saltaron contra el réferi. El atacante, incrédulo, explotó contra el cuatro árbitro y le reclamó mostrándole el papel que detallaba la sustitución. Cuca se sumó a los reproches.

    El cambio no pudo ser anulado ya que Robinho Junior ya había ingresado a la cancha. Finalmente, el resultado no cambió y el Santos perdió 3-0.

    Cabe mencionar que el astro brasileño ingresó en la lista preliminar de 55 futbolistas. Sin embargo, su presencia dentro de los 26 seguía en duda. No juega con Brasil desde el 17 de octubre de 2023 ante Uruguay por Eliminatorias, día en que sufrió la rotura de ligamentos cruzados.

    “Es un jugador importante para este país por el talento que siempre ha demostrado. Pero ha pasado por dificultades y está trabajando duro para recuperarse. Ha mejorado mucho últimamente y ha estado jugando con regularidad. Obviamente, no es una decisión fácil para mí. Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”, aseguró el entrenador del Scratch después de dar a conocer el primer listado.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBrasileiraoNeymarSantosCoritibaCarlo AncelottiSelección de BrasilMundialMundial 2026Copa del MundoNorteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Se oficializa balotaje entre Fujimori y Sánchez en Perú: excandidato López buscará nulidad de los resultados

    Republicanos apuntan contra Paulina Núñez (RN) por llamar a la “prudencia” a Kast tras cuestionar evaluaciones ambientales

    Ministerio del Medio Ambiente hace llamado a “reforzar el hábito” de reciclar en el marco del Día Internacional del Reciclaje

    Perú: Autoridad electoral oficializa finalmente el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

    P. Nacional Libertario emplaza al gobierno de Kast por la muerte de Podlech bajo condena y acusa “falta de coraje”

    Lo más leído

    1.
    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    2.
    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    3.
    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    4.
    Natalia Duco explica la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales: “No vino de una iniciativa propia”

    Natalia Duco explica la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales: “No vino de una iniciativa propia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Betis en TV y streaming

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene
    Chile

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Republicanos apuntan contra Paulina Núñez (RN) por llamar a la “prudencia” a Kast tras cuestionar evaluaciones ambientales

    Ministerio del Medio Ambiente hace llamado a “reforzar el hábito” de reciclar en el marco del Día Internacional del Reciclaje

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”
    Negocios

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”

    Ministro Daniel Mas y visión sobre Codelco: “Es una compañía, sin duda, que está fuera de control”

    José Ramón Valente: “No hay un tema ideológico: la lógica del proyecto apunta a que no se puede gastar más de lo que se tiene”

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio
    Tendencias

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    En vivo: la U se mide ante Cobresal con la pesada mochila de 10 años sin triunfos en El Salvador
    El Deportivo

    En vivo: la U se mide ante Cobresal con la pesada mochila de 10 años sin triunfos en El Salvador

    Cobreloa se pronuncia tras la grave caída de un hincha: “Cumplimos rigurosamente con todos los estándares de seguridad”

    Un día antes de la lista de Ancelotti para el Mundial: Neymar explota tras ser reemplazado por insólito error arbitral

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene
    Mundo

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Se oficializa balotaje entre Fujimori y Sánchez en Perú: excandidato López buscará nulidad de los resultados

    Perú: Autoridad electoral oficializa finalmente el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad