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    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Alexis y Suazo busca sellar la permanencia ante un convulsionado Real Madrid

    El equipo de los chilenos buscará consolidar su presencia en LaLiga, en una jornada definitoria que se disputará prácticamente en simultáneo.

    Por 
    El Deportivo

    Minuto a minuto

    Sevilla 0-1 Real Madrid

    Actualiza el relato

    El Sevilla pedía falta

    El plantel blanquirrojo reclamó efusivamente una presunta infracción de Mbappé, que impactó con su brazo el rostro de Carmona, justo previo al gol. Sin embargo, el tanto fue confirmado por el árbitro.

    Gol del Real Madrid

    15′. Vinícius Junior recibe en la media luna tras un control de Mbappé y adelanta a los merengues.

    Otra más para el Sevilla

    13′. Gran centro de un incisivo Oso que no puede conectar Akor Adams.

    La primera del Sevilla

    1’. Avisa el Sevilla. Un gran remate de Oso es evitado por Courtois.

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla busca sellar su salvación ante el Real Madrid.

    Una jornada prácticamente simultánea

    Rayo Vallecano vs. Villarreal, Athletic vs. Celta de Vigo, Levante vs. Mallorca, Real Sociedad vs. Valencia, Elche vs. Getafe, Osasuna vs. Espanyol, Atlético de Madrid vs. Girona y Real Oviedo vs. Alavés jugarán al mismo tiempo.

    Betis y Barcelona serán los únicos que se enfrentarán después, desde las 15 horas. Es el único encuentro donde no se juegan nada, ya que los verdiblancos aseguraron su clasificación a la Champions League y los culés son campeones.

    Vuelve Mbappé a la oncena estelar

    Kylian Mbappé regresa a la titularidad después de la polémica con Álvaro Arbeloa.

    Suazo titular

    Gabriel Suazo será desde el arranque para enfrentar al Real Madrid. Alexis Sánchez, por su parte, será suplente.

    Por la permanencia y para calmar las polémicas

    El Sevilla recibe al Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Ante su hinchada, el conjunto blanquirrojo podría confirmar su permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

    Llega en la duodécima posición, con 43 unidades, a cuatro del Mallorca, el último club en puestos del descenso.

    En tanto, el cuadro merengue busca finalizar de buena manera una temporada opaca, marcada por un convulsionado cierre plagado de polémicas.

    ¡Inicia la transmisión!

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre el Sevilla y el Real Madrid.

    El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca sellar la permenencia en una jornada prácticamente en simultáneo.

    Más sobre:Minuto a minutoEn vivo

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