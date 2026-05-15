El técnico del Real Madrid desmiente a Kylian Mbappé y le responde el desplante al estilo de Iván Zamorano

Si el Real Madrid ya era una hoguera después de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, la polémica que avivó Kylian Mbappé no ha hecho más que agregarle un nuevo palo. El francés se siente postergado por el técnico Álvaro Arbeloa y, para graficarlo, recurrió a una frase que evocó la situación que vivió Iván Zamorano con Jorge Valdano, a mediados de los 90. Bam Bam le respondió al argentino de la mejor forma posible: consagrándose Pichichi y llevando a los merengues al título de la liga española.

“No, estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien, cien por ciento. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo”, dijo el francés después de la victoria merengue por 2-0 ante el descendido Real Oviedo. En ese duelo ingresó en los 68′, una situación impropia para quien ese considerado una de las estrellas del equipo.

El técnico del Real Madrid desmiente a Mbappé y le responde el desplante a lo Iván Zamorano

Arbeloa enfrentó la versión del atacante galo. Lo hizo, derechamente, para desmentirla. “Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no sé qué decirte. Porque no tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase”, contestó el entrenador en una rueda de prensa, en alusión directa a las palabras de su pupilo.

⚠️ Arbeloa DESMIENTE a Mbappé: "Ya me gustaría a mí tener 4 DELANTEROS, ni le he dicho a KYLIAN MBAPPÉ SEMEJANTE FRASE".pic.twitter.com/qKdCoS9PZR https://t.co/rDYLWJ02kS — Samuel Vargas (@SVargasOK) May 14, 2026

“Entonces, no me habrá entendido bien o... la verdad es que no sé muy bien qué decirte, porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero”, insistió el estratega, con una expresión algo sarcástica respecto del escenario en que lo puso el delantero.