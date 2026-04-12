La receta de Iván Zamorano para el fútbol chileno: “Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular; y yo ahí, con él”.

Iván Zamorano (59) llega a la jornada de lanzamiento de la Copa Enel y su presencia revoluciona el polideportivo Marichiweu, en Huechuraba. El magnetismo de Bam Bam los atrae a todos. Desde niños hasta los alcaldes de las distintas municipalidades que participan en el evento. Todos le piden fotos, a las que el exgoleador del Real Madrid y el Inter de Milán accede encantado. “Hay mucha emoción, mucho entusiasmo. Se siente la competitividad en el ambiente. Después de 23 años, seguimos con esta copa. Comenzamos un sueño y hoy es absolutamente una realidad. Nos transformamos en el campeonato infantil más importante de Chile”, resalta.

El excapitán de la Roja vive una semana de contradicciones en lo futbolístico. Mientras Colo Colo lidera la Liga de Primera, el Real Madrid queda colgando en la Champions League, después de la caída ante el Bayern Múnich, en el Santiago Bernabéu. “A veces los equipos de tus amores pierden, otras ganan. Forma parte de la vida y del fútbol. Estoy contento por Colo Colo. El del Real Madrid es el partido de ida, vamos a ver qué pasa con el segundo. Todavía sigo diciendo que no hay que dar por muerto jamás al Real Madrid, sobre todo en Champions. Confío plenamente en que lo da vuelta. Y lo de Colo Colo me genera mucha alegría, porque partidos como el del otro día en Concepción, que se ganó 1-0, el año pasado se perdían o se empataban. Este año se ganan. Eso da la confianza para seguir trabajando. Es distinto trabajar puntero que allá abajo. Por lo menos, va por buen camino”, evalúa, en el inicio del diálogo con El Deportivo.

Y es distinto darles oportunidades a los jóvenes ganando.

Eso forma parte de lo que ha realizado el Tano (Fernando Ortiz) este año. Hace tiempo que no se veía un técnico que les diera tantas oportunidades a los jóvenes. Eso quiere decir que si el equipo está ganando, como decías, que las tengan. Pueden ser 15 minutos, 20 minutos o que sean titulares. En Colo Colo no se había visto. Generalmente traen muchos extranjeros y coartan la posibilidad de esos jugadores jóvenes.

Ortiz le está respondiendo, también, a quien lo recomendó: usted.

Conozco al Tano hace mucho tiempo. Sé su forma de trabajar, cómo encara estas situaciones, lo profesional que es. Lo buen ser humano. Ayer estuve con Arturo (Vidal) y me decía que la relación con el técnico es extraordinaria. Esas cosas hacen que, de alguna manera, en algún momento, todo sea de forma regular. Lo que está viviendo Colo Colo, el Tano se lo merece. Como los jugadores y los hinchas, al verlo puntero, peleando cosas importantes.

¿La deuda de Ortiz es ganar un clásico?

Sin lugar a dudas, sí. Eso quedó entre comillas, pero la historia dice otra cosa. Es una deuda que tiene, a lo mejor, el Tano. La puede saldar, a lo mejor, siendo campeón. O tratando de llevar a Colo Colo a lo más alto.

La Champions y Vinícius Jr.

¿Cómo ve la serie de la Champions, por la victoria del Bayern Múnich en Madrid?

Difícil. Hoy, creo que el Bayern, guardando las proporciones con el PSG, es el equipo que está más fuerte. Pero el equipo más grande en la Champions es el Real Madrid. Son cosas que si las pones en una línea, sigo diciendo que no se puede dar por muerto al Real Madrid. Siempre va a tener el beneficio de la duda. Es más: el que pase esta eliminatoria, para mí llega a la final.

¿Llegó el momento de que Mbappé y Vinícius Jr. se echen al equipo al hombro y demuestren que se puede ganar con todo en contra?

Se lo tienen que demostrar a ellos mismos. Cuando llegó Mbappé, dijo que iba al Real Madrid para ganar la Champions, porque no pudo hacerlo con el PSG. Para él, es un desafío grande, importante. Y Vinícius, cada vez que ha tenido confrontaciones importantes en la Champions, se ha puesto el equipo encima. En las últimas que ganó, fue la figura fundamental en ese aspecto. Son dos jugadores importantes, diferentes. Son los que terminan catalogándolos como los mejores del mundo.

Más allá de lo futbolístico, ¿le identifica el perfil polémico de Vinícius Júnior?

Él siente al fútbol, siente al Real Madrid. Tiene un carácter y una personalidad especiales. Es indudable que hay muchas cosas que a lo mejor me gustaría que cambiara, pero, a la vez, hay cosas que, espero, las sigo manteniendo. Como las que hablábamos: la diferencia que puede hacer en la cancha. Siente la camiseta y, a lo mejor, eso hace que su carácter sea de esa manera. Me gusta verlo en el Real Madrid, que se eche al equipo encima. Me gusta que baile.

Iván Zamorano firma una polera a una niña en el marco del lanzamiento de la Copa Enel (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

¿Qué le cambiaría?

A veces, creo que se preocupa demasiado de lo externo que de lo netamente futbolístico. Creo que tiene que dedicarse a jugar. Ahí marca diferencias.

Mbappé pulverizó su récord. ¿Ha hablado alguna vez con él?

Duró mucho tiempo el récord. Hablamos a través de los medios de comunicación, pero, sin dudas, es un tipo que no solo batió mis marcas, sino muchas más. Fue campeón del mundo muy joven. Con mayor razón, es un tipo que, entre los que amamos el fútbol, genera una cierta empatía. Me encanta verlo con el 10 del Real Madrid, verlo jugar en el Bernabéu, con esa capacidad que tiene de ser diferente. En algún momento estaremos juntos.

El Mundial, la Roja y el plan

Ahora se juega la revancha en el Mundial. ¿Cuál es su candidato?

Yo creo que la generación francesa siempre tiene que estar como favorita. Después, veo muy bien a España. Yo que he estado ahí, creo que Luis de la Fuente ha podido crear un equipo sumamente competitivo, con un estilo, una filosofía. Y, después, es el último Mundial de Cristiano y de Messi. Argentina y Portugal pueden meterse, también. Y puede aparecer otro. Me llama la atención Noruega, que para mí va a ser la gran sorpresa, con un Sorloth y un Haaland que pueden ser extraordinarios desde el punto de vista ofensivo.

¿Qué le provoca que Italia se haya quedado fuera del Mundial otra vez?

Una pena terrible. Al final, Italia tiene una historia, una envergadura. Es una pena que sea el tercero. Ha perdido identidad. Uno antes veía Roberto Baggio, a Del Piero, Vieri, Maldini y a tantos otros, que marcaron una historia, un estilo. Y hoy se ha perdido un poco eso. La esperanza está en que en algún momento cambie.

La Serie A también ha perdido jerarquía. Ya no están los nombres que tenía cuando usted jugaba.

La está recuperando. Yo creo que la perdió cuando se fue la inversión. Los equipos invertían poco y los mejores jugadores se iban a Inglaterra o a España. Pero hoy la está recuperando.

A propósito de generaciones, ¿Cómo va el camino de Chile de encontrar una nueva?

Yo creo que todo se debe dar de una forma natural. La materia prima está. Lo que falta es tener claro qué hay que hacer. Y planificar, tener una buena estructura, un buen desarrollo de formación. Hay muchos factores que influyen. Tengo fe en que volvamos a ser el Chile competitivo de siempre.

¿De dónde tiene que venir esa claridad?

Si arriba no estamos claros, chorrea todo para abajo. Se necesita un cambio radical en ese aspecto. Espero que se tomen determinaciones. Hay que tomar decisiones. Decir ‘si Nico Córdova va a ser el director técnico, que sea Nico Córdova; si viene Manuel Pellegrini, que venga’. Pero que se tomen determinaciones ya y que no pase más tiempos. No puede ser que si Nico Córdova gana un partido, tenga que ser el técnico y si lo pierde hay que echarlo. Esas inconsecuencias no le hacen bien a la Selección.

Iván Zamorano firma una camiseta en el lanzamiento de la Copa Enel (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

¿Es tan decisiva la separación entre la ANFP y la Federación para esto?

Yo creo que sí. Así es en todo el mundo. Entonces, deberían ya a comenzar algunos proyectos que permitan diferenciar a la ANFP y la Federación.

¿Se ve en alguno de estos estamentos, en algún momento?

Seguro. Haré algo por Chile. Cuando me retiré del fútbol, pasó eso.

¿Le gustaría presidir la federación y estar cerca de la Selección?

No. Quizás tendría un papel más de acercamiento, como un mánager o algo así. Presidente, no. Presidente, hay que dejárselo a los otros. A Marcelo Salas, por ejemplo, que es dueño de club.

¿Sería un buen presidente, Salas?

Espectacular. Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular y yo ahí, con él. Reeditar Za-Sa en los escritorios.

La coincidencia con Kast, Duco y Blanco y Negro

¿Qué le pareció la nominación de Natalia Duco como ministra del Deporte?

No sé los factores. Para mí, era una gran deportista. Y si está ahí, habrán hecho un estudio. Considero que siempre es bueno que un ministro del Deporte haya sido deportista. Al margen de que haya gente a la que le guste o no. Empezó recién su trabajo. Vamos a ver cómo continúa.

¿No le generó algún contrasentido que haya sido castigada por dopaje?

Bueno, si vamos a buscar derechamente cosas negativas en los políticos, no terminamos nunca.

¿Sabía que comparte fecha de cumpleaños con José Antonio Kast?

¿18 de enero? No sabía.

¿Puede ser una señal?

¿De que sea el próximo presidente, dices?

O de que le ofrezcan el ministerio en algún momento. ¿Se lo plantearon?

No… Me gusta hablar de política, generar políticas que tengan que ver con lo que sé hacer, las deportivas, pero metido en la política no me veo.

¿En qué quedó la opción de volver a Colo Colo?

Son cosas que quedan en la interna. Cuando se habla de la Selección o Colo Colo es un punto aparte. Yo me detengo a pensar, incluso, en volver a mi país. Son cosas que seguiré hablando, conversando. En algún momento se dará.

¿Llegó a ser formal la propuesta?

O sea, hubo acercamientos. Pero de que estuve a punto de firmar, no.

¿Qué giro le daría a Colo Colo, como eventual director deportivo?

Me gustaría que Colo Colo, así como Boca, River o los equipos grandes de Sudamérica, tuviera un giro más internacional. Colo Colo merece ser reconocido a nivel internacional, porque es el equipo más grande de Chile y, a lo mejor, se ha estancado un poco al estar solo en lo nacional. Hoy no competimos en la Libertadores ni en la Sudamericana. Yo le daría un toque más internacional.