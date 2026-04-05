Al Colo Colo de Ortiz le basta con un gol: Madrid le devuelve la punta del torneo al Cacique

Luego de 12 días, Deportes Concepción y Colo Colo volvían a cruzarse. Ahora por la Liga de Primera, y con realidades disímiles. El Cacique fue a la Región del Biobío para recuperar la punta del campeonato, que le arrebató Limache, con su goleada sobre Unión La Calera. Mientras que los lilas requerían sumar con urgencia, para salir del fondo.

Ganar por la mínima también vale. Y los albos lo saben, porque el 1-0 alcanzó para imponerse en el sur del país y retomar el primer lugar.

El elenco popular tuvo como novedad el retorno de Arturo Vidal como el líbero del equipo, tras ausentarse de los últimos juegos de la Copa de la Liga por problemas físicos. También apareció en la titularidad Claudio Aquino, como un atacante “libre”, rodeando a Maximiliano Romero, el centrodelantero. El perjudicado con la presencia del argentino fue Leandro Hernández, quien venía precedido con actuaciones positivas.

Colo Colo tuvo el dominio el balón en el primer tiempo. Comenzó con sus carrileros desplegados y con los mediocampistas rompiendo, sobre todo Álvaro Madrid. La visita registró un expresivo 73% de posesión en los 45′ iniciales, sin embargo aquello no se reflejó en numerosas ocasiones de gol. La única oportunidad del lapso fue en los 11′, con un testazo de Romero atajado por Nicolás Araya, reemplazante del brasileño César Dutra (lesionado).

Los albos apelaron a la paciencia para hacer transitar la pelota. Eso sí, le faltó acelerar en el último cuarto de cancha. Aquino, suelto, tendía a recogerse en el campo para manejar el balón. Concepción no presionó alto, sino que esperó en bloque medio aguardando una salida en contragolpe. Walter Lemma alineó una zaga con cuatro centrales (Rodríguez, Suárez, Grillo y Carrasco). Mientras pasaban los minutos, los penquistas se fueron animando y salieron del encierro. Aprovechando un error en salida, Leo Valencia sacó un remate que despejó De Paul, en los 33′.

Arturo Vidal era quien sacaba al equipo. Con el rol de último hombre, fue uno de los puntos altos del juego, tanto en la salida desde atrás como en el duelo aéreo con Larrivey. Para el complemento, el 23 tomaría otra demarcación.

Ortiz entendió que necesitaba otra velocidad en ataque y mandó a la cancha a Hernández, en reemplazo de Méndez. Movió el tablero, cambiando el 3-5-1-1 por el 4-3-3 (Vidal se adelantó para ser el volante central). El ingresado se instaló por la derecha, siendo muy punzante. Generó una chance clara de gol, que desperdició Aquino en los 52’. Virtud de Nicolás Araya en el achique.

El duelo se volvió menos monótono y más abierto. Sin desplegarse con tanta efusividad, el Conce se animó, aprovechando que la superioridad de Colo Colo no estaba en el marcador. Cualquier detalle podía generar un quiebre. Sucedió en los 68′, con el gol de Madrid. Mediante un remate desde fuera del área, que se coló en el primer poste de Araya (palo y gol), el ex Everton rompió la paridad.

El León de Collao era puro empuje, en el afán de optar a la igualdad. Pero al Colo Colo de Ortiz no le complica bajar la cortina de ser necesario. Cinco en el fondo y a cuidar el resultado. Tras ocho fechas del campeonato, el Cacique suma su sexta victoria, de las cuales cuatro han sido por 1-0: a La Calera, O’Higgins, Audax Italiano y ahora Concepción.

Sexto partido seguido sin perder para el líder de la Liga de Primera, en todas las competencias. No cae desde el Superclásico, disputado el 1 de marzo en Macul. Colo Colo llega a 18 puntos y no cede la cima.

Arturo Vidal y Joaquín Larrivey. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Concepción: N. Araya; N. Rodríguez (81′, B. Véjar), C. Suárez, F. Grillo, D. Carrasco (75′, A. Gillard); N. Sepúlveda; A. Jara (81′, J. Henríquez), L. Valencia (60′, E. Espinoza), M. Dávila, M. Cavalleri (60′, J. Rojas); y J. Larrivey. DT: W. Lemma.

Colo Colo: F. De Paul; J. Villagra, A. Vidal (88′, R. Catalán), J. Sosa; J. Rojas, A. Madrid, T. Alarcón (70′, F. Marchant), F. Méndez (46′, L. Hernández), D. Ulloa; C. Aquino (85′, J. Méndez); y M. Romero (89′, Y. Cuevas). DT: F. Ortiz.

Goles: 0-1, 68′, Madrid, con un remate desde fuera del área.

Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Carrasco, Espinoza, Sepúlveda, Gillard (CON); Villagra, Ulloa, Rojas (CC).

Estadio Ester Roa. Asistieron 14.709 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.