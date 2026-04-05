Repasa la victoria de Colo Colo sobre Deportes Concepción con la que se trepa a la cima de la Liga de Primera
Después de 18 años de espera, el Cacique derrotó en un duelo de Primera División al cuadro lila.
Minuto a minuto
Deportes Concepción 0-1 Colo Colo
¡Final del partido!
90′+6′. Colo Colo gana por la mínima en su visita a Deportes Concepción y se trepa a la cima de la Liga de Primera.
Tiempo de adición
90′. Se agregan seis minutos en Concepción.
Doble cambio en Colo Colo
88′. Abandonan la cancha Arturo Vidal y Maximiliano Romero. Entran Rodrigo Catalán y Yastin Cuevas.
Cambio en Colo Colo
85′. Javier Méndez entra a la cancha por Claudio Aquino.
Tarjeta amarilla en Colo Colo
83′. Jeyson Rojas, el tercer amonestado en los albos.
Gol anulado a Deportes Concepción
79′. Misael Dávila anotaba un golazo para el empate lila, pero venía volviendo del fuera de juego. Lo sigue ganando Colo Colo.
Tarjeta amarilla en Deportes Concepción
72′. Nelson Sepúlveda es amonestado por airados reclamos contra el juez asistente.
En la primera que tocó
70′. Francisco Marchant casi convierte el segundo. Quedó en la medialuna del área y la manda por encima del arco.
Cambio en Colo Colo
69′. Ingresa Francisco Marchant por Tomás Alarcón.
¡Gol de Colo Colo!
68′. Álvaro Madrid captura un rechazo desde fuera del área, saca un derechazo y la clava contra un palo. Golazo del Cacique en Collao.
Tarjeta amarilla en Deportes Concepción
67′. Ethan Espinoza baja a Leandro Hernández y es amonestado.
Tarjeta amarilla en Colo Colo
55′. Diego Ulloa recibe la cartulina por cortar un contraataque de Deportes Concepción.
¡Tremendo achique del portero lila!
52′. Claudio Aquino quedó ante la posibilidad de marcar el gol para Colo Colo, sin embargo, el golero Araya le achica y salva el tanto con el rostro. Fue la más clara del partido.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. Lilas y albos disputan el complemento en Concepción.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Deportes Concepción y Colo Colo no logran romper la igualdad en el Ester Roa Rebolledo.
Tiempo de adición en Collao
45′. Se agregan tres minutos más.
Gol anulado a Deportes Concepción
35′. Joaquín Larrivey convertía con una volea, pero estaba en clara posición de adelanto.
El primer tiro de Deportes Concepción
33′. Leonardo Valencia dispara desde 30 metros y encuentra a Fernando De Paul, que la manda al córner de manera segura.
Tarjeta amarilla en Colo Colo
28′. Jonathan Villagra es el primer amonestado del partido.
Maximiliano Romero con la primera llegada
11′. El atacante albo probó con un cabezazo, pero el portero Araya saca una mano abajo y evita la apertura de la cuenta. Gran atajada.
Partido rocoso
7′. Por ahora no hay ninguna aproximación, ya que ambos equipos disputan la tenencia del balón.
¡Comienza el partido!
1′. Deportes Concepción y Colo Colo ya juegan en el Ester Roa Rebolledo, por la octava fecha de la Liga de Primera.
¿Cómo marchan ambos equipos en la Liga de Primera?
Colo Colo y Deportes Concepción llegan con presentes totalmente distintos. El Cacique posee 15 puntos y tiene la posibilidad de ser puntero del torneo. El León de Collao, por su parte, es colista absoluto con 4 unidades.
La formación titular de Colo Colo
La formación titular de Deportes Concepción
Un duelo que se hizo esperar
Pese a que lilas y albos se enfrentaron por la Copa de la Liga, este será el primer partido que juegen en 18 años por la Primera División del fútbol chileno.
Colo Colo visita a Deportes Concepción
Luego del triunfo de Limache, Colo Colo llega al Ester Roa Rebolledo con la misión de recuperar la cima.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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