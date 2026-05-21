Las Diablas presentan su nómina para enfrentar la FIH Nations Cup Auckland 2026

El entrenador Cristóbal Rodríguez oficializó la convocatoria de 20 jugadoras que participarán en la Copa de Naciones que se disputará entre el 15 y el 21 de junio en Nueva Zelanda. El plantel participará de este torneo con el antecedente fresco de la clasificación a la Copa Mundial de Bélgica y Países Bajos.

El certamen, programado entre el 14 y el 21 de junio, entrega al elenco campeón un lugar en la próxima edición de la ProLeague, el circuito de selecciones más importante del mundo, instancia donde Chile nunca ha participado.

Las Diablas, integrantes del Grupo B y undécimas del ranking mundial, debutarán el domingo 14 de junio a las 23:45 horas de Chile frente a Francia. El martes 16, a las 02:00 horas, se enfrentarán contra la selección local; mientras que el cierre de la primera etapa está fijado para el miércoles 17, a las 23:45 horas, ante Corea del Sur.

“La Nations Cup es un campeonato muy importante para nosotras y veo muy bien al equipo después de la clasificación al Mundial. Ahora hemos estado sin las ‘europeas’, pero pronto se van a sumar. Estamos mentalizadas para todos los torneos que se vienen, es un calendario desafiante y estamos full enfocadas”, expresó la capitana Manuela Urroz tras conocer la convocatoria.

La gran meta

Luego de la Nations Cup viene el objetivo mayor: la Copa Mundial de Bélgica y Países Bajos que se disputará del 15 al 30 de agosto. A principios de marzo se desarrolló el sorteo de la fase de grupos, donde la selección femenina conoció a sus rivales. Precisamente, las anfitrionas y número uno del mundo estarán con las nacionales en el Grupo A. Las otras rivales serán Australia y Japón.

Nómina de las Diablas para la FIH Nations Cup 2026

Doménica Ananías (Real Sociedad - ESP) Fernanda Arrieta (Rot Weiss Köln - ALE) Simone Avelli (Prince of Wales Country Club) Florencia Barrios (Prince of Wales Country Club) Sofía Filipek (COGS) Fernanda Flores (Universidad Católica) Antonia Irazoqui (Prince of Wales Country Club) Francisca Irazoqui (Prince of Wales Country Club) María Jesús Maldonado (Prince of Wales Country Club) Antonia Morales (Prince of Wales Country Club) Constanza Muñoz (Old Gabs) Constanza Palma (Universidad Católica) Denise Rojas (Universidad Católica) Antonia Sáez (Prince of Wales Country Club) Josefa Salas (Alumni) Natalia Salvador (Real Sociedad de Tenis Santander - ESP) Agustina Solano (Real Sociedad de Tenis Santander - ESP) Manuela Urroz (Old Reds) Paula Valdivia (Club Raffelberg - ALE) Fernanda Villagrán (Club Manquehue)

Programación de las Diablas en la FIH Nations Cup 2026

Grupo B

Domingo 14 de junio

23:45 horas - Chile vs. Francia

Martes 16 de junio

02:00 horas - Chile vs. Nueva Zelanda

Miércoles 17 de junio