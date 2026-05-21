El lamento de Fermín López tras perderse el Mundial con España: “La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas”

La selección de España sufrió en los últimos días una nueva baja de cara al Mundial de Norteamérica 2026. Durante el duelo en el que se enfrentaron Barcelona y Betis por la liga hispana, el volante de los azulgranas Fermín López acabó sufriendo una lesión que lo marginó de la Copa.

“El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, anunciaron en un parte médico oficial en aquel momento.

Dadas las características de la dolencia, se hace imposible que el futbolista pueda recuperarse a tiempo para enfrentar el Mundial, a diferencia de las situaciones que afectan a Lamine Yamal o Nico Williams, quienes presentaron complicaciones musculares y se encuentran evolucionando según la pauta establecida por los equipos médicos.

La ausencia de Fermín viene a ser un gran golpe para el técnico Luis de la Fuente quien pierde a un jugador que estaba en uno de sus mejores momentos personales de la temporada, en especial por su llegada al arco rival, registrando 13 goles y entregando 17 asistencias.

Ahora, tras someterse a la intervención, el futbolista reflexionó sobre su situación actual. “La operación ha ido muy bien y desde ya pensando en volver más fuerte física y mentalmente”, aseguró en un mensaje hacia sus seguidores.

“La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré”, añadió.

“Ahora toca apoyar desde casa a la selección y a mis compañeros. Gracias de corazón a todos por el apoyo y las muestras de cariño”, cerró Fermín.

El aporte de Fermín en la Selección

Dentro de los números destacados de Fermín López junto a la Roja europea están el haberse transformado en Campeón de la Eurocopa de 2024, disputando 28 minutos en el duelo contra Albania con España ya clasificada a la ronda eliminatoria.

Después enfrentó los Juegos Olímpicos, quedándose con la medalla de oro en París 2024, lo que le permitió dar el paso definitivo a la selección absoluta, pero sin quedarse con la titularidad.

Su primer partido en el que arrancó desde el inicio llegó en la última fecha FIFA de marzo contra Serbia, disputando el primer tiempo. En esos 45 minutos entregó la asistencia del primer gol del triunfo por 3-0.