Sufre la selección española: jugador del Barcelona se lesiona y queda descartado para Norteamérica 2026

La selección española enfrenta una nueva complicación en la previa del Mundial de Norteamérica 2026. Este domingo, durante el duelo entre Barcelona y Real Betis, Fermín López acabó sufriendo una lesión que lo margina de la competencia.

El volante de 23 años acabó con una fractura en el pie derecho, tal como lo anunció el elenco azulgrana a través de un comunicado.

“El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, anunciaron en un parte médico oficial.

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El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

Dadas las características de la dolencia, se hace imposible que el futbolista pueda recuperarse a tiempo para enfrentar el Mundial, a diferencia de las situaciones que afectan a Lamine Yamal o Nico Williams, quienes presentaron complicaciones musculares y se encuentran evolucionando según la pauta establecida por los equipos médicos.

La ausencia de Fermín viene a ser un gran golpe para el técnico Luis de la Fuente quien pierde a un jugador que estaba en uno de sus mejores momentos personales de la temporada, en especial por su llegada al arco rival, registrando 13 goles y entregando 17 asistencias.

Así, emergía como uno de los jugadores que estaba peleando no solo por entrar en la lista definitiva de 26 integrantes, sino que por un lugar en el once inicial de la selección española. Más aún si se considera que tanto Yamal, Williams y Mikel Merino estarían en plenitud de condiciones hasta el tercer duelo de la fase de grupos.

Con esto, De la Fuente debe replantear el listado. Según plantea la prensa hispana quien debería asumir la suplencia de la posición es Alberto Moleiro, jugador del Villarreal que, si bien tiene un modo de juego diferente, en la temporada ha conseguido marcar 10 goles.

El aporte de Fermín en la Selección

Dentro de los números destacados de Fermín López junto a la Roja europea están el haberse transformado en Campeón de la Eurocopa de 2024, disputando 28 minutos en el duelo contra Albania con España ya clasificada a la ronda eliminatoria.

Después enfrentó los Juegos Olímpicos, quedándose con la medalla de oro en París 2024, lo que le permitió dar el paso definitivo a la selección absoluta, pero sin quedarse con la titularidad.

Su primer partido en el que arrancó desde el inicio llegó en la última fecha FIFA de marzo contra Serbia, disputando el primer tiempo. En esos 45 minutos entregó la asistencia del primer gol del triunfo por 3-0.