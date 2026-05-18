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    Petróleo sube ante advertencia de Trump a Irán y preocupación por el nivel de reservas

    El precio del barril se mantiene por encima de la barrera de los US$ 100 tanto en Londres como Nueva York.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Petróleo sube tras discurso de Trump a la nación

    El precio del petróleo subió este lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Irán que “mejor se apure” en medio de un estancamiento en las negociaciones de paz, mientras expertos alertaron sobre reservas globales en niveles mínimos históricos.

    El crudo Brent de para julio avanza 0,64% hasta US$ 109,96 por barril, mientras que el WTI para junio subía 0,55%, hasta US$ 106 por barril.

    A través de su red Truth Social, Trump publicó el domingo que “para Irán, el reloj corre, y mejor se apuran, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, añadiendo que “EL TIEMPO ES ESENCIAL”.

    Las palabras del mandatario republicano ponen en duda el frágil acuerdo de alto al fuego, mientras se desvanecen esperanzas ante una normalización en el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

    Irán mantiene el paso marítimo en gran medida cerrado, mientras la administración Trump continúa el bloqueo de puertos iraníes. Antes del conflicto, cerca de un quinto del suministro mundial de petróleo y gas transitaba por ese estrecho.

    ¿Cuánto petróleo queda?

    Las reservas de petróleo son miradas de cerca por los inversionistas. Según un informe del banco suizo UBS publicado la semana pasada, los inventarios se acercarían a mínimos históricos de 7.600 millones de barriles a fines de mayo, si la demanda de petróleo se mantiene estable mes a mes.

    “Los analistas estiman que el mercado petrolero permanecerá en situación de escasez mientras los cuellos de botella logísticos derivados del bloqueo de Ormuz no se resuelvan, incluso en un eventual escenario de reapertura parcial del estrecho”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

    La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que el mercado petrolero mundial seguirá en déficit hasta el último trimestre de 2026, con los inventarios globales reduciéndose “a un ritmo récord” ante las interrupciones al tráfico de buques a través del Estrecho de Hormuz, que ya acumulan más de diez semanas.

    Pero hay matices. Jeff Currie, copresidente ejecutivo de Abaxx Commodity Exchange, advirtió a CNBC que la preocupación por el suministro se intensificará a medida que se agoten los inventarios. “Cualquiera que se ensucie las manos en este negocio te dice que esto es grave”, afirmó.

    “Los iraníes quieren infligir dolor. No es el precio del petróleo lo que importa aquí, es la disponibilidad del petróleo”.

    Más sobre:PetróleoGuerra Medio Oriente

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