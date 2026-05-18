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    Con el City a dos puntos: Arsenal enfrenta su penúltima parada en la Premier League con la presión de no fallar

    El equipo de Mikel Arteta se mide este lunes ante el descendido Burnley. Con cualquier resultado, debe esperar a que los de Pep Guardiola jueguen su partido el martes, aunque un tropiezo de los de Londres, como casi ocurre con el complicado West Ham, puede arruinar toda la temporada.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Arsenal en X.

    El líder juega ante un equipo ya descendido. En el papel, esto sería un trámite, pero de seguro varios hinchas y jugadores de Arsenal no dormirán tranquilamente estas noches. Los Cañoneros tienen en sus pies la opción de cortar una racha de 22 años sin ganar la Premier League, por lo que el duelo de este lunes entre los de Londres y Burnley, ya condenado a jugar en el Championship la próxima temporada, no será un simple partido más, sobre todo si se considera que a West Ham, elenco que también pelea en la zona roja, lo vencieron la fecha anterior con sufrimiento. Este martes será la penúltima parada de una campaña que puede ser histórica en Emirates.

    El equipo dirigido por Mikel Arteta llega a esta fecha 37 con 79 puntos, dos más que Manchester City, su escolta y el máximo obstáculo que le ha impedido volver a levantar el trofeo en los últimos años. La calendarización estableció que por temas administrativos ambos no pudieron jugar a la misma hora, por los que los Ciudadanos disputarán esta penúltima jornada el martes de visita ante Bournemouth, una de las sorpresas este año que pelea por ingresar a competiciones europeas. Si los de la capital ganan a Burnley, Guardiola y compañía saldrán a jugar su duelo cinco puntos abajo.

    Pep no esconde que las opciones de sus dirigidos son reducidas: “Depende de Arsenal. Si ganan sus dos partidos no hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer es estar ahí por si acaso. Serán dos partidos duros”.

    Si ambos ganan, todo se definirá en la última jornada, la que sí se disputará con compromisos en simultáneo: Arsenal visitará a un Crystal Palace que no se juega nada, mientras que el City recibirá a un Aston Villa que pelea en la parte alta. Otra vez el fixture le hace un guiño a Saka, Rice y compañía

    Arteta sabe que la combinación para que salgan campeones esta fecha 37 no es sencilla: “Muchas cosas tienen que coincidir, porque el nivel aquí en la Premier League es extraordinario, pero ahora estamos más cerca. El equipo lo ha demostrado durante los últimos 10 meses. Quedan tres partidos (considerando la final de la Champions). Lo único que tenemos que hacer es ganarnos el derecho a ser mejores”.

    Foto: Reuters/Andrew Couldridge Andrew Couldridge

    El estratega español motiva a los futbolistas y a la hinchada por el objetivo final: “Hay que ganárselo día a día, adaptarse a las circunstancias, moldearlo, cambiarlo, y cuando los dueños demuestran la ambición que tienen, cuando nuestros seguidores demuestran la ambición que tienen, cuando el equipo, los jugadores, todo el personal demuestran la ambición que tienen, al final llegará”.

    Los números que alimentan el sueño Gunner

    Más allá de las palabras, las estadísticas juegan a favor de Arsenal para cortar su sequía. El equipo registra esta temporada un porcentaje de puntos obtenidos de 73.15%; sumó 79 puntos de 108 posibles en los 36 partidos jugados.

    Su promedio de 56,2% de posesión del balón lo complementa con un gran trabajo defensivo, en el que nombres como el brasileño Gabriel Magalhães y el francés William Saliba son fundamentales. Son el equipo que menos tantos ha recibido en la actual temporada de la máxima categoría inglesa, con apenas 26, lo que equivale a 0.72 goles por duelo. De hecho, el meta David Raya dejó el arco en cero en el 50% de los partidos (18 de 36).

    El encuentro entre Arsenal y Burnley está pactado para este lunes a las 15.00 horas de Chile. Ahí se verá si todos estos números son suficientes para superar de una vez por todas al Manchester City de Pep Guardiola.

    Más sobre:FútbolArsenalManchester CityPremier League

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