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    “Es lamentable”: canciller condena actuar de empresario chileno detenido en Brasil por racismo

    El ministro aseguró que el cónsul chileno en Brasil tomó contacto con la familia del empresario "para asegurarse de que sus derechos sean respetados".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    “Condeno enérgicamente lo que ha ocurrido”. Con esas palabras el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, criticó el actuar de un empresario chileno que fue detenido en Brasil por insultar a una persona en un vuelo comercial.

    Los hechos ocurrieron el 10 de mayo, en un vuelo que salía de São Paulo con destino a Frankfurt. Allí, el chileno fue grabado insultando a un brasileño, con palabras racistas y homofóbicas. Por esta situación el hombre fue detenido.

    En diálogo con Tele13 Radio, el canciller calificó esta situación como “lamentable” y recalcó que, a su parecer, las palabras del chileno fueron “inaceptables”.

    El ministro recalcó que “este es un tema que obviamente va a quedar en manos de la justicia brasilera”.

    Además, señaló que el cónsul "ha tomado contacto con sus familiares para asegurarse de que sus derechos estén respetados".

    Con ello, aclaró que este tema no corresponde a la Cancillería, pero que, de todas formas, apoyarán “como a cualquier chileno en materia de asegurarnos de que sus derechos estén respetados, pero hasta ahí llegamos, es un tema de la justicia brasilera”.

    Más sobre:cancillerBrasilChilenoDetenido

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