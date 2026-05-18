El mal momento de la economía: PIB registra su peor primer trimestre desde la crisis financiera y se desacelera la inversión

La economía chilena no pasa por un buen momento y registró una contracción de 0,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según informó este lunes el Banco Central en su reporte de Cuentas Nacionales.

El resultado fue una décima peor al dato preliminar entregado por el Imacec, que apuntaba a una caída de 0,3%.

Se trata de la primera contracción trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) desde el periodo abril-junio de 2023 (-0,4%), del peor resultado desde el cuarto trimestre de 2022 (-2,0%) y de su peor primer trimestre desde 2009, plena crisis financiera (-3,5%).

El deterioro del producto fue explicado principalmente por el sector externo: las exportaciones de bienes y servicios cayeron 4,9%, mientras que las importaciones aumentaron 2,0%, generando un efecto negativo por la vía de las exportaciones netas.

Desde la perspectiva del origen, la minería retrocedió 3,1% y el sector agropecuario-silvícola cedió 5,4%, incidiendo de forma determinante en el resultado agregado.

La demanda interna sostiene el ciclo

En sentido contrario, la demanda interna creció 2,1%, en línea con la expansión del consumo de los hogares (2,5%) y la inversión. El consumo fue liderado por los servicios, con alzas en salud, transporte y restaurantes y hoteles, al que se sumó el gasto en turismo. Los bienes durables y no durables también contribuyeron positivamente, aunque en menor magnitud.

La inversión en maquinaria compensa la caída en construcción

La inversión (formación bruta de capital fijo. FBCF) anotó una expansión de 3,2% en el período, siendo uno de los componentes más relevantes del informe, aunque con una evidente desaceleración respecto a los trimestres previos.

Claro porque en el tercer y cuarto trimestre de 2025, la inversión se había expandido a un ritmo de 9,7%.

Con todo, el resultado fue impulsado por la inversión en maquinaria y equipo, que creció 10,1% en línea con mayor gasto en equipos eléctricos y electrónicos vinculados a proyectos de servicios de información y generación eléctrica, además de equipos de transporte.

Inversión en maquinaria MARIO TELLEZ

En contraste, la FBCF en construcción y otras obras retrocedió 0,9%, reflejo de una caída en la edificación habitacional. La inversión total, que incluye la variación de existencias, aumentó 0,6%, con un ratio de acumulación de existencias de -0,2% del PIB.

Como porcentaje del PIB, la inversión en capital fijo alcanzó 22,3% en términos nominales en el primer trimestre, por debajo del 24,6% registrado en el cuarto trimestre de 2025.

Minería y fruta explican las caídas sectoriales

En la minería, cuya contracción llegó a 3,1%, el Banco Central precisó que el decrecimiento de la extracción cuprífera “se explicó por el desempeño de faenas que se vieron afectadas por menores leyes del mineral, factores climáticos adversos y mantenciones que mermaron la producción”.

En el sector agropecuario-silvícola, que retrocedió 5,4%, “el desempeño de la fruticultura reflejó una menor producción de uva de mesa, la que obedeció a factores climáticos adversos.

La producción de manzanas y carozos también disminuyó, acentuando el resultado de la actividad”.

Fuerte caída de la pesca en el primer trimestre Jürgen Westermeyer

La pesca registró el retroceso más pronunciado entre los sectores: 18,6%. El organismo emisor señaló que ello fue “consistente con menores desembarques de peces”, explicado por “una menor disponibilidad de recursos, en particular sardinas y jurel”.

La acuicultura, en tanto, “aumentó como consecuencia de una mayor producción de salmónidos, destacando las cosechas de salmón del atlántico”.

En la industria manufacturera, que cayó 2,0%, la principal incidencia negativa fue la elaboración de alimentos, “en particular por la producción de filetes de pescado congelados, y de aceite y harina de pescado, ambas condicionadas por una menor disponibilidad de recursos”.