Shakira venció a Hacienda en España: la Audiencia Nacional ordenó devolver 60 millones de euros a la artista

Vaya momento el que vive Shakira. La artista fue noticia la semana pasada porque una vez más será protagonista en el Mundial de la FIFA y hoy porque logró un triunfo clave en los tribunales.

La Audiencia Nacional española falló este lunes a favor de la cantante colombiana y ordenó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) restituirle 60 millones de euros, incluidos los intereses correspondientes, poniendo fin a una disputa judicial de casi una década.

La resolución supone un importante revés para ese organismo público, que reclamaba a la artista cantidades millonarias vinculadas al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre el patrimonio.

Según el fallo, al que tuvo acceso Europa Press, el tribunal declaró que la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del 22 de julio de 2021 no se ajusta a derecho, y dispuso la devolución de todas las cantidades ingresadas, más los intereses legales, con imposición de costas a la Administración.

¿Qué dijo Shakira luego del fallo de la Audiencia Nacional?

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del tribunal concluyó que Hacienda no pudo demostrar que Shakira pasara en España más de los 183 días que exige el artículo 9.1 de la Ley 35/2006 para ser considerada residente fiscal.

Según los cálculos validados por la Sala, la estancia de la artista en España en 2011 fue de 163 días. Veinte días de diferencia que desmontaron las pretensiones de la Agencia Tributaria.

La Audiencia Nacional subrayó también que lo esencial no era si Bahamas era o no un paraíso fiscal en 2011, sino que la recurrente probó haber pasado más de medio año fuera de España.

Shakira venció a Hacienda en España. En la imagen, la colombiana durante su paso por Chile. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Una ausencia tan prolongada, dictaminó la Sala, no puede considerarse “ocasional” o “esporádica”, pues hacerlo privaría de sentido al concepto mismo de residencia habitual.

Los magistrados descartaron además que el núcleo principal de las actividades empresariales de Shakira estuviera en España en ese momento, al no acreditarse que radicara allí el núcleo principal o la base de sus intereses económicos, de forma directa o indirecta.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable” , dijo la colombiana en una declaración pública tras conocerse el fallo.