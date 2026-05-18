Escala crisis en Bolivia: Bloqueos a La Paz cumplen dos semanas y presidente colombiano se ofrece a mediar

El bloqueo de carreteras dentro de la huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones sociales contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplió este domingo 14 días sin que por el momento haya visos de solución al conflicto.

Los bloqueos liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) superaron la intentona de las fuerzas de seguridad, con policías y militares que intentaron durante la jornada del domingo reabrir las vías que principalmente mantienen aislada a la ciudad de La Paz.

A las 02.00 horas del sábado comenzó un operativo policial y militar de desbloqueo denominado Corredor Humanitario. Los agentes y militares emplearon medios antidisturbios y armamento no letal en su ofensiva, que se saldó con al menos 47 detenidos y cinco heridos, según el balance de la Defensoría del Pueblo.

Mi más profundo agradecimiento al presidente @JMilei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria. Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) May 16, 2026

Finalmente, y tras 13 horas de acciones de desbloqueo, el gobierno ordenó el repliegue de los militares y policías con las carreteras aún bloqueadas.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que la institución está monitoreando el cumplimiento con los derechos humanos mediante verificaciones en dependencias policiales, hospitales y lugares de intervención de las fuerzas de seguridad. “Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”, apuntó en declaraciones recogidas por la emisora Erbol.

Las autoridades aseguraron que la operación Corredor Humanitario fue un éxito y que lograron la entrada de suministros esenciales a La Paz con un centenar de camiones cisternas cargados con combustible, pero el domingo se mantenían los bloqueos en hasta 15 puntos en torno a la ciudad. El sábado eran 22, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

The State of Israel expresses its support and solidarity with the government and people of Bolivia, as well as with President @Rodrigo_PazP, who was legitimately and democratically elected.



We are following with concern the humanitarian situation caused by the riots and road… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 16, 2026

El bloqueo afecta a la población por la escasez de alimentos y el aumento de los precios de los productos básicos. Asimismo, desde el sector de salud se advirtió sobre el desabastecimiento de oxígeno en los hospitales.

Un portavoz de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, denunció dos muertes en los municipios Ingavi y El Alto por la operación de desbloqueo, pero el ministro de Economía José Gabriel Espinoza negó este domingo las versiones sobre supuestos fallecidos durante la intervención militar y policial ejecutada el sábado en puntos de bloqueo.

La autoridad aseguró, en una entrevista con Bolivia TV, que el operativo permitió mantener el corredor humanitario “sin ningún tipo de afectación a la vida humana”. “Hay que desmentirlo, eso es absolutamente falso”, afirmó Espinoza.

Sí se confirmó un “atentado” contra un fiscal de materia en el municipio de Bermejo, departamento de Tarija, por la activación de un artefacto explosivo contra el vehículo del fiscal, según denuncia la Fiscalía General del Estado. El organismo anunció una investigación “rigurosa, objetiva y transparente” para identificar y detener a los autores materiales e intelectuales.

In Bolivia, riots and blockades have created a humanitarian crisis, causing shortages of medicine, food and fuel. We condemn all actions aimed at destabilizing the democratically elected government of @Rodrigo_PazP and support it in its efforts to restore order for the peace,… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) May 17, 2026

El fiscal afectado investiga delitos de narcotráfico, aduana, crimen organizado y otros casos de elevada complejidad, por lo que ha sido activada la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público.

El sábado el gobierno también instaló mesas de diálogo y logró la firma de acuerdos con la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y el magisterio urbano y rural. Con la COR se acordó instalar antenas Starlink; realizar mejoras en las unidades educativas con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE); gestionar viviendas sociales con la Agencia Estatal de Vivienda y proyectos viales. Mientras que con el magisterio que pedía un incremento salarial, se determinó el pago de un bono extraordinario de 2.400 bolivianos, informó el medio Brújula Digital.

Sin embargo, indicó el diario paceño La Razón, el magisterio rural de Oruro y La Paz rechazó el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y la dirigencia del sector. Los maestros de Oruro decidieron ir al paro de 48 horas con suspensión de actividades laborales. Afirmaron que no claudicarán en sus demandas como son el incremento salarial, presupuesto e ítems para educación, entre otros.

Mientras, grupos afines al expresidente Evo Morales iniciaron una marcha por el altiplano boliviano con el objetivo de llegar a la sede de gobierno este lunes y exigir allí la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.

Presidente @petrogustavo gracias por comprender el verdadero proceso que vive Bolivia y no seguir la narrativa falsa que se difunde.

Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo y por su ofrecimiento de acompañar la búsqueda de soluciones… https://t.co/I6MuPcdEXE — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 17, 2026

El dirigente de la COB Mario Argollo hizo un llamado para mantener las protestas y aseguró que no serán doblegados. “A todos nuestros compañeros de la Ciudad del Alto y de La Paz, no nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Valoramos el espíritu combativo en el cual hoy han resistido a las fuerzas represivas del orden”, afirmó el dirigente a través de un video publicado en redes sociales.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, advirtió que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos en el país ya alcanzan los 500 millones de dólares y podrían tener efectos duraderos sobre la economía nacional.

El gobierno boliviano denunció el sábado la toma ilegal del aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, por grupos afines al expresidente Evo Morales.

Olivo explicó que actualmente Bolivia registra un Producto Interno Bruto (PIB) promedio de 100 millones de dólares por día, pero debido a los conflictos y las restricciones en las carreteras se estaría perdiendo aproximadamente la mitad de esa cifra diariamente. “Si estamos perdiendo 50 millones al día por la falta de poder transportarnos con libertad, con productos que se arruinan en el trayecto y que no pueden llegar a destino, ya vamos en 500 millones de dólares en pérdidas”, afirmó a Bolivia TV.

Decisión de la Conmebol y oferta de Petro

Asimismo, debido a los conflictos internos que sufre Bolivia en estas semanas, los tres partidos de local de los clubes bolivianos Always Ready, Blooming e Independiente Petrolero por las copas internacionales fueron trasladados a Asunción, Paraguay. La Conmebol instruyó dicho cambio de escenarios de los partidos de los citados clubes enterada de los conflictos internos de bloqueos e intransitabilidad que vive Bolivia, consignó Brújula Digital.

¡Atención! Por los conflictos sociales en Bolivia, la Conmebol traslada a Paraguay el partido entre Always Ready y el brasileño Mirassol, que debían jugar en El Alto por la Copa Libertadores. La misma decisión ha sido tomada para los juegos de los también bolivianos Independiente… pic.twitter.com/UfFvM3l5MY — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) May 17, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este domingo acerca de los conflictos sociales en Bolivia e incluso aseguró estar dispuesto a buscar una salida pacífica para la “crisis política boliviana” si es invitado.

El mandatario, mediante su cuenta en X, consideró que “Bolivia vive una insurrección popular” y que sería una “respuesta a la soberbia geopolítica”.

Ante esa situación, “mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, dijo Petro.

Bolivia vive una insurrección popular.



Es la respuesta a la soberbia geopolítica.



Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta.



Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2026

También aseguró haber hablado con el presidente Paz en un encuentro en Panamá y lo instó al diálogo. “En Panamá hablé con el presidente de Bolivia sobre su padre Paz Zamora, el primer progresismo latinoamericano y su paso por Bogotá y Panamá en el exilio, donde recibió las visitas del general Torrijos y del M19 con Carlos Vidales, el hijo del poeta”, afirmó.

“Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, continuó el mandatario colombiano, según destacó el diario cruceño El Deber.