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    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Todo lo que debes saber antes de comprar el nuevo ultrabook de HP. Evaluamos su rendimiento en ofimática, la utilidad real de su Unidad de Procesamiento Neuronal y su autonomía.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano? Tecnología / La Tercera

    Vaya por delante que si vas a comprar un computador hoy, te van a intentar vender “Inteligencia Artificial” hasta en el cargador. El marketing de la industria tecnológica decidió que la IA es la nueva palabra mágica, el nuevo 3D, el nuevo Metaverso. Pero a diferencia de esos fiascos, la promesa de los nuevos “AI PCs” podría tener un impacto real en el día a día.

    El HP OmniBook 7 Aero es uno de los mejores ejemplos de que esta tecnología puede ser realmente útil. HP revivió el clásico nombre “OmniBook” en un chasis que le hace honor a su apellido “Aero”. Es liviano, aunque también se siente más endeble que, por ejemplo, una MacBook Neo que cuesta la mitad de su precio.

    En La Tercera lo pusimos a prueba durante un par de semanas y esto es lo que pasa cuando mezclas portabilidad extrema con el nuevo cerebro de AMD.

    Diseño: el fuerte

    Lo primero que llama la atención del equipo es su tamaño. Con su formato de 13.3 pulgadas, el OmniBook 7 Aero entra en cualquier bolso y es, además, liviano, en parte por la sensación de materialidad frágil y plástica, aunque el fabricante declara que tiene “material metálico reciclado en la cubierta”.

    Es un peso pluma real de poco más de 1 kg, que entra de manual en la categoría de los ultrabooks.

    Una vez abierto, el teclado está bien, es de plástico con un recorrido de teclas decente para lo delgado que es el chasis, ideal para llevar a la oficina, aunque el trackpad es otra historia: al debe, demasiado corto y se siente como si fuera un netbook.

    La pantalla: 2K

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano? Tecnología / La Tercera

    El panel de 13.3 pulgadas viene con resolución 2K. ¿Se nota la diferencia en una pantalla tan “chica”? Sí, absolutamente. Los textos se ven como si estuvieran impresos, lo que se agradece cuando llevas seis horas leyendo documentos o mirando planillas.

    Los colores son vibrantes y los negros lo suficientemente profundos como para que, una vez que cierras las pestañas del trabajo, puedas ver una serie en buena calidad.

    No es una máquina “gamer”, claro está, pero para consumo multimedia anda bien.

    Rendimiento: ¿Dónde está la famosa IA?

    Aquí es donde entra en juego el AMD Ryzen AI 7. Acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD (que a estas alturas de la vida deberían ser 1 TB por defecto, aunque la nube aguanta todo), el equipo no lidera pero corre bien.

    La Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) no te va a escribir una tesis sola, pero sí se encarga de cosas que antes devoraban la batería y el procesador principal.

    En la práctica, la IA del OmniBook se nota en las videollamadas. El equipo desenfoca el fondo de tu pieza desordenada, encuadra tu cara si te mueves y cancela el ruido del perro del vecino ladrando afuera, todo sin que los ventiladores suenen como turbina de avión.

    Al delegar estas tareas a la NPU, el procesador descansa y la batería debería durar más.

    ¿Vale la pena?

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano? Tecnología / La Tercera

    El HP OmniBook 7 Aero no es un notebook para jugar el último Cyberpunk en ultra, ni para renderizar películas en 4K. Es un equipo de productividad puro y duro, diseñado para el oficinista moderno, el estudiante universitario o cualquiera que necesite un computador rápido, portátil y que no lo deje tirado a mitad de la tarde sin batería.

    Tiene una interesante variedad de puertos con velocidades discretas: dos USB-C, un HDMI 2.1 y dos USB-A 3.2. El chip AMD Ryzen AI 7 hace que la batería rinda de verdad, manteniendo el equipo frío y silencioso, aunque la autonomía real es cercana a las 9-10 horas.

    En rendimiento, es una máquina sólida para trabajo diario, multitarea y videollamadas, con una CPU moderna y NPU para funciones de IA en Windows. Raya para la suma, es un equipo orientado a la llamada ofimática, bien pensado para usuarios de PC que precisen de portabilidad.

    Aunque Windows 11 Home trae Copilot, las aplicaciones de terceros que le sacan el jugo real a la NPU recién están apareciendo. Nota aparte: pese a que ocupamos un PC hace décadas, qué tedioso sigue siendo configurar y loguearse en una nueva laptop con Windows.

    Lee también:

    Más sobre:HPHP OmniBook 7 AeroInteligencia artificialLaptopsComputadoresAI PCsAMDAMD Ryzen AI 7WindowsWindows 11 HomeCopilotTecnologíaReview Tecnología

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