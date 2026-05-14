“Un sabor amargo”: Delfino manifiesta decepción tras encuentro de Kast con alcaldes y apunta a respuestas “inadecuadas”

A las 16.30 de ayer miércoles, el Presidente José Antonio Kast se reunió con casi cien alcaldes de oposición en el Palacio de La Moneda. El objetivo principal era abordar la idea del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.

Tras la cita los alcaldes se mostraron molestos. Así lo expresó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS). En diálogo con radio Duna, la jefa comunal expresó que el enceuntro les dejó "un sabor amargo, muy amargo".

Según indicó, los presentes coincidieron en lamentar la realización de dos reuniones, esto considerando que previo al encuentro con los alcaldes opositores, Kast ya se había reunido solo con alcaldes oficialistas.

“El municipalismo es uno solo. Nosotros tenemos temas más bien transversales, independientes de nuestros domicilios políticos (...) es importante que estas reuniones se hagan más bien en general y no divididas por quienes son comillas, oficialistas y quienes son comillas, oposición”, sostuvo.

A eso se sumó la molestia que generó el hecho de que no se extendiera la invitación a todos los alcaldes de la oposición, aunque Delfino valoró las disculpas del Mandatario por este tema.

“El Presidente pidió disculpas y aquí también tengo que destacarlo, a propósito de algunas invitaciones que no llegaron a los alcaldes”. “A nosotros nos comentaron que estábamos todos invitados, pero a muchos no les llegó la invitación, no fue solamente al alcalde de Puente Alto (Matías Toledo), fueron varios alcaldes de regiones que lo manifestaron”, aseveró.

Respecto al encuentro, la alcaldesa señaló que “la metodología fue poco adecuada, pero yo creo que en el fondo lo que nos queda como un sabor amargo es que si bien se abre esta instancia, y uno puede hacer uso de la palabra, que finalmente es algo esencial para la democracia, las respuestas yo creo que son las inadecuadas ".

“Cuando uno abre esta instancia de diálogo, lo que uno espera es que la otra persona recoja lo que tú estás diciendo de alguna u otra manera, que se pueda conversar, pues tenemos visiones distintas (...) uno espera eso de una instancia en la cual se abre el diálogo”, indicó.

En ese sentido, planteó que se les dijo que "el tema de contribuciones va a seguir su curso en la tramitación de la megareforma. Nosotros le pedimos expresamente que se sacara la suma urgencia al proyecto, que se discutiera, que se dialogara (...) quedó bastante poco clara la forma en que se van a compensar los recursos “, sostuvo.

En esa línea, señaló que, si bien los alcaldes llegaron “súper estructurados” a la cita, “manifestamos nuestra decepción después de la reunión, porque estando en disposición al diálogo es importante hablar sobre temas de fondo".

Con ello, planteó que, ante esos asuntos “no hubo respuesta”.