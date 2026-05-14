Cámara aprueba en general proyecto que amplía facultades policiales en controles de identidad fronterizos

La Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa que amplía las facultades policiales al realizar controles de identidad en determinadas zonas y contextos.

La iniciativa, corresponde a una moción parlamentaria que fue ingresada en 2022, y fue aprobada por 105 votos a favor, 14 en contra y 23 abstenciones. Con esto, el proyecto tendrá que regresar a la Comisión de Seguridad Ciudadana, con el fin de que se discutan las modificaciones ingresadas.

El proyecto permite a los funcionarios policiales sumar al control de identidad el registro de vestimentas, equipaje y vehículos, en puntos estratégicos y zonas limítrofes del país.

Es así como se podrán realizar inspecciones en instalaciones de infraestructura crítica, como recintos sanitarios y energéticos, hospitales, puertos, aeropuertos, redes de metro y trenes, así como las sedes de los Poderes del Estado, entre otros.

El proyecto puntualiza que esta inspección solo tendrá como fin detectar armas, dispositivos o elementos que pongan en peligro la seguridad de las personas o el funcionamiento de las instalaciones.

Durante la discusión, los diputados a favor de la iniciativa sostuvieron que resulta necesaria para asegurar la protección de los límites fronterizos y que reforzar la seguridad en dichas zonas exige una postura activa del Estado.

A la vez, destacaron que el proyecto entrega herramientas adicionales para el control en puntos estratégicos, con garantías explícitas orientadas a fortalecer de manera directa la labor de los funcionarios policiales, por ejemplo en zonas extremas.

Por su parte, los diputados en contra del proyecto acusaron un populismo penal” al promover la idea de que expandir los controles de identidad resolverán la crisis migratoria y de seguridad.

Cabe recordar que el pasado 16 de marzo, el Ejecutivo le puso suma urgencia, a la discusión del proyecto.