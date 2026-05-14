James Marsden y su “duelo” con Jon Hamm: “En algún momento uno de los dos tendrá que ceder”

¿Cuál fue la receta de James Marsden en su nuevo rol en el streaming? “12 expresos al día”, contesta con una sonrisa a Culto.

A través de Zoom, el actor le agrega una dosis de humor a su explicación sobre cómo abordó su papel en Amigos y vecinos. Marsden se pone en la piel de Owen Ashe, el adinerado hombre que acaba de mudarse al exclusivo vecindario de Westmont Village (Nueva York). Su arribo es ruidoso: grandes fiestas, lujos por doquier y sobre todo una energía desbordante. Por eso bromea sobre ingerir esa cantidad grosera de café a diario para trabajar en la segunda temporada de la serie de Apple TV (un nuevo episodio cada viernes).

Fotos: Apple TV Jon Pack

“Conozco a personas así y siempre me pregunto: ¿Cómo puedes estar tan feliz todo el tiempo? ¿Cómo es que siempre estás haciendo negocios, organizando fiestas o haciendo nuevos amigos? ¿De dónde viene eso? No les gusta la tranquilidad. Creo que les gusta el caos. Creo que les gusta la emoción y todo aquello que les pueda proporcionar emoción, incluso si eso implica rozar los límites”, sostiene.

Su personaje es un contrapunto para Coop (Jon Hamm), el protagonista de la historia. Tras haber sorteado con éxito la acusación de asesinato presentada por su exnovia (Olivia Munn), ha regresado de un viaje y ha retomado sus fechorías, es decir, ha vuelto a robar y husmear en las propiedades de su vecindario. La intempestiva aparición de Owen remece esos cimientos.

En un comienzo, asegura Marsden, “no creo que tenga un objetivo malvado como para llegar a infiltrarse en esta comunidad y robarles algo. Está tratando de comenzar una nueva vida y quiere congraciarse con los lugareños y ser el tipo conocido como el tipo divertido. Luego, cuando empiezan a indagar un poco más sobre lo que hace, por qué está allí y cómo obtiene su dinero, quizás en ese momento es cuando se ve un poco acorralado. Pero sí, es interesante. Como actor es divertido interpretar esos dos lados”.

Jonathan Tropper, creador de la ficción, tenía en mente cualidades muy específicas para ese personaje. Según revela a Culto, “queríamos a alguien que pudiera traspasar los límites de todos, alguien cuya personalidad fuera tan grande y atractiva que pudiera mudarse y tres días después dar una fiesta e invitar a todos los habitantes de un pueblo que no conoce y hacer que todos se enamoren de él. Y al mismo tiempo descubrir gradualmente que hay algo realmente peligroso detrás de esa fachada”.

El realizador cuenta que Marsden fue el modelo en torno al que construyeron el personaje. De hecho, colgaron una foto de él en la sala de guionistas, sin saber si podrían incorporarlo o no (su agenda actual incluye la serie Paradise, la cuarta parte de Sonic y la superproducción Avengers: Doomsday, donde volverá a encarnar a Scott Summers / Cyclops).

“Él era la personalidad que buscábamos. Alguien que es realmente guapo, encantador, carismático y descaradamente amigable, pero que podría esconder un lado realmente oscuro debajo de todo eso”, indica.

Jon Pack

Finalmente las conversaciones avanzaron, la idea se materializó y logró que el actor se pusiera frente al desvergonzado hombre al que da vida Jon Hamm. Un personaje que en la segunda temporada, observa Trooper, “se siente cómodo y eso significa volverse un poco descuidado y meterse en más problemas”.

Marsden cree que la dinámica entre ambos es más “circunstancial” que otra cosa. “Quizá se podría decir que lo que le sucede a Ashe es consecuencia de lo que Coop ha estado haciendo. No lo sé. Simplemente creo que es divertido adentrarse en este mundo y ver enfrentarse a estas dos fuerzas muy decididas, tercas y orgullosas, pero inteligentes, sabiendo que en algún momento uno de los dos tendrá que ceder”, señala.

Con quien sí genera buenas migas es con Sam (Olivia Munn), la expareja de Coop, quien “ha perdido a sus amigos, su dinero, su estatus social, y ha mostrado una faceta de sí misma que nadie quiere conocer”, comenta la actriz.

“Ella asume la responsabilidad de sus actos. Siente una vergüenza y una culpa inmensas. Pero al mismo tiempo observa a este grupo de personas que distan mucho de ser perfectas y ninguna de ellas es justa, y piensa: estoy marginada, no recibo empatía ni comprensión de ninguno. Y está realmente decidida a reintegrarse a esta sociedad y llegar a la cima de esta montaña”, plantea Munn.

Jon Pack

James Marsden piensa que a Owen le resulta atractiva la “franqueza” de Sam. “Ella es muy diferente al resto de las mujeres de este pequeño pueblo de gente rica (...) Creo que le atraen sus errores, cómo se ha recuperado y cómo sigue adelante con su vida sin disculparse por ello. Y creo que eso la hace mucho más interesante que cualquier otra persona en el pueblo que simplemente vive por inercia y compra el último objeto caro que está de moda”, apunta.

Dinámicas como esta permiten que el segundo ciclo, al igual que el primero, ofrezca al espectador una contradicción a la que es difícil negarse. “Claramente hay algunos elementos satíricos con los que nos burlamos de este sistema de valores. Pero al mismo tiempo podrías decir: me encantaría conducir ese auto. Creo que, dado que esa tensión vive dentro de todos nosotros, esta serie es una exploración de esa tensión”, advierte Jonathan Tropper.

Owen es la adición más llamativa de esta temporada, una suerte de El Gran Gatsby adaptado a los tiempos modernos, cuyos actos remueven todo a su alrededor.

“Hay una razón por la que se están haciendo esas comparaciones. Primero, porque a él le encanta la distracción, la ostentación y poder presumir de su riqueza, pero intentando no hacerlo de forma arrogante, sino de una manera que beneficie a todos. Todos podrán brindar con champán, todos podrán zambullirse en la piscina, todos lo pasarán genial, y él quiere ser el organizador de todo eso”, afirma Marsden.

Jon Pack

Luego concede un punto: “Pero creo que tienes razón en que a veces él puede usar eso para despistar y crear una distracción de otras cosas que están sucediendo”.

Cuenta que para darle vida a ese rol con tanta energía aplicó algo relativamente simple. Ahora sin recurrir al humor, dice: “Básicamente dormí y aprendí mis líneas, porque era muchísimo diálogo. Era muy fácil de memorizar, porque cuando tienes un buen guión es fácil de interpretar debido a que está todo muy bien escrito. Pero lo primero que se me viene a la mente es su nivel de energía. Este tipo es simplemente increíble”.