SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Martina Weil revela su compleja experiencia en París 2024: “Sentía que no estaba lista para los Juegos Olímpicos”

    La velocista sostuvo un diálogo con Mi Momento, Decisiones que Marcan, el programa en conjunto entre La Tercera y Banco Santander.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Óscar Muñoz / COCH. Oscar Munoz Badilla

    Martina Weil se prepara para sus próximos desafíos. La velocista nacional y bicampeona sudamericana en los 400 metros planos se refirió a los momentos destacados de su carrera en el programa Mi Momento, Decisiones que Marcan, que se realiza en conjunto entre La Tercera y Banco Santander.

    En la conversación, remarcó que su llegada al deporte se debió al ambiente que se vivía en su hogar con Gert Weil y Ximena Restrepo, dos destacados atletas. “En mi caso el deporte fue muy importante, pero más visto para el desarrollo. Les importó que hiciera gimnasia artística, porque es un muy buen deporte formativo. Les importó que jugara básquetbol, porque es un deporte de equipo. Entonces uno va desarrollando distintas cosas, haciendo distintos deportes, pero creo que ellos nunca necesariamente querían que me dedicara al deporte de alto rendimiento”, señaló.

    No es que hayan tenido hijos pensando en ‘este fue mi legado y queremos estar en unos Juegos Olímpicos apoyando a nuestra hija’”, continuó.

    Sobre su acercamiento al deporte, sostuvo que “siempre me gustó mucho (el deporte). Uno es víctima del entorno en el que crece. Mis papás son competitivos y a uno le gusta ganar. Por eso le empecé a agarrar el gusto. Fui desarrollando esta relación positiva con el deporte. Decidí dedicarme al atletismo porque quería irme a Estados Unidos y quería una beca. Era más una ambición académica. Eso fue cuando salí del colegio”.

    Foto: Captura de video. pc

    “Allí era bastante profesional, entrenaba todos los días, lo que pasa es que tienes que compatibilizarlo con los estudios. Es bastante profesional el sistema allá”, añadió.

    “Me gusta el atletismo. Me gusta que sea un deporte individual, porque al final no dependo de nadie más. Puede sonar egoísta, pero te genera un poco de tranquilidad y de que tú tienes la responsabilidad. Entonces es más duro, porque en las derrotas uno está solo, pero también uno sabe como qué resultados vas a tener porque sé lo que me importa y cuánto esfuerzo estoy poniendo”, confesó.

    También dio cuenta de lo que pasa por la mente de un velocista en las carreras. “No mucho, uno tiene que apagar el cerebro y confiar en el trabajo que se ha hecho. Eso es lo que va a brillar en la pista. Si pienso algo, es algo técnico. Si paso la línea de los 200 metros es un ‘no te aprietes, baja los hombros’, pero entre los nervios y lo rápido que es, no da para hacer oraciones demasiado complejas”, reveló.

    A su vez, reflexionó sobre la competitividad que marca su vida. “Hay gente más competitiva que otra, pero a nadie le gusta perder. Uno siempre quiere ser el mejor, llegar primero, pero no tiene que ser siempre desde el punto de vista deportivo. En mi casa son competitivos para todo. Las peleas después de un juego de Catán o de un juego de cartas eran... Mi hermana ya se rehúsa a jugar juegos de mesa en mi casa”.

    “Es esa satisfacción y saber que uno ha dado el 100 por ciento y que todo lo que uno ha hecho y trabajado está dando frutos al final. Es más una cosa personal que ganarle al de al lado. Yo estoy compitiendo con mi tiempo, con mis sensaciones. Esa competitividad es muy interna”, indicó.

    Sin embargo, la motivación es un aspecto diferente. “Está sobrevalorada”, introdujo. “Hay días en que me levanto y digo me siento bacán, quiero ir a entrenar, pero eso debe ser dos días del año. El resto es disciplina y saber qué es lo que quiero lograr. La convicción de que quiero esto tiene que ser más grande que hacer un entrenamiento”, amplió.

    “Los límites uno los encuentra cuando choca con ellos. En ese sentido mis entrenadores han sido una parte esencial. Me dan pocas instrucciones en temas de tiempos y va mucho el tema de sensaciones”.

    Así mismo, expuso que la motivación es algo que se trabaja: “Quiero ser la mejor en mi área, lo mejor que pueda ser yo en esto. Eso es más grande que la desmotivación o la lata”.

    Las complejidades de París 2024

    En cuanto al trabajo del día a día, comentó que “no hay un día típico, porque todos los días hay algo distinto. Por lo general es entrenar de 09.30 a 13.00, después almorzar, muchas veces dormir siesta. Luego avanzar algo en la universidad o tener reuniones con Chile. O tengo kinesiología, o ir al doctor. Acostarme temprano y priorizar el sueño”.

    Sobre la alimentación aseguró que “en eso soy más flexible. Como pescado, pero carnes nada desde 2019. Y tengo la suerte de que mi mamá siempre supo bastante de la alimentación, entonces el tema de las porciones y del tipo de alimentación era bastante intuitivo. Ahora si quiero un helado, me como un helado y si estoy con más hambre, me sirvo una porción más grande. Ahora, si estuviera con sobrepeso para la prueba que hago yo, tendría que cambiar algo. Pero ese no es un problema que tenga que lidiar”.

    Más adelante indicó cuál fue su momento más complicado. “En 2024 fue bastante duro, porque fueron los Juegos Panamericanos en 2023 que fue una locura. Pasé de que no me conociera nadie a que todo el mundo supiera quién soy. No estoy acostumbrada a ser una persona pública. Todo el mundo tenía algo que decir y aprender cuáles son las opiniones que importan fue un aprendizaje bastante complejo y rápido. También tenía una lesión y me tuve que operar bastante tarde. Sentía que no estaba lista para los Juegos Olímpicos porque venía arrastrando una lesión, con esa carga psicológica. No corrí particularmente mal, pero el saber que no lo estaba disfrutando, uno se siente mal por sentirse mal”, reveló.

    Foto: Captura de video. pc

    “Venía con toda la carga de los Juegos Panamericanos, que a la gente ahora sí le importaba lo que hiciera, que ahora la gente sí tenía una opinión. Antes si yo corría bien o mal, nadie sabía. No tenía que responderle nada a nadie. A mis papás, a la gente que me importaba y a la gente que me veía que eran tres pelagatos, continuó.

    Ahora tenía toda la presión de que estaba la gente en Chile pendiente, todo el mundo tenía una opinión. Cada vez que yo levantaba una piedra salía en todos los medios, algo a lo que no estoy acostumbrada, y además venir frustrada de haber sacrificado los Juegos Olímpicos por los Juegos Panamericanos que fue lo que me pasó. Porque si yo me hubiera operado antes, probablemente hubiese llegado de mejor forma, pero no pudiese correr los Jugos Panamericanos”, agregó.

    De todas formas, aclaró que eso era algo que había contemplado. “Yo sabía que me tenía que hacer esa cirugía y fue como ‘ok, qué vamos a priorizar’. Y dije los Juegos Panamericanos son en mi casa, después se empezaron a ordenar las fichas, me di cuenta que los podía ganar y fue como ‘no va a haber nada como unos Juegos Panamericanos en mi casa’“.

    Fue una decisión personal. no fue fácil. Y después de ganar los Juegos panamericanos fue como ‘fue la decisión correcta’, pero estando los Juegos Olímpicos sentí que me faltaron un par de meses para estar realmente en forma. Lidié con las consecuencias, pero al final no me arrepiento de esa decisión, porque si no hubiese sido por los Jugos Panamericanos no hubiese tenido la vida que tengo hoy en día. No tendría el apoyo y los medios para entrenar como lo estoy haciendo hoy”, aseguró.

    Para tratar ese mal momento, Weil apuntó que recurrió “a mi mejor amiga, a mis compañeros de equipo. En ese entonces mi relación con mi entrenador, ahora tengo otro, no era tan buena y siendo que no era muy compresivo con la salud mental y siento que al ser belga y al no entender lo que estaba pasando en mi vida en Chile, no lo entendía. Sentía que no era capaz de expresarle lo que estaba pasando. Lo veía frustrado y eso me frustraba a mí”.

    Me importa mucho el legado. Que la gente me vea dentro de la pista, pero como un humano relativamente valioso fuera de la pista. Eso lo veo mucho con mi papá. La gente se acuerda con mucho cariño de mi papá. Siempre se acuerdan de él con una persona de muy buen juicio, muy correcto. Era como un ejemplo a seguir en muchos ámbitos. Entonces cuando las personas comenzaron a creer cosas que se comentaban en las redes que no eran ciertas, a mí me dolió mucho”, afirmó.

    Para superar todo lo anterior, recurrió a su equipo médico. “Mi psicóloga ha sido una parte fundamental y lo que trabajamos mucho es aprender a discernir cuáles son las voces que importan y cuáles las que no. Me pasaba mucho que leía 50 comentarios de los que 45 eran positivos, pero me quedaba con los cinco negativos. Fue aprender a separar las cosas y saber cuáles son las opiniones que me importan. Saber a quién escuchar, al final”.

    Lee también:

    Más sobre:AtletismoMartina WeilJuegos OlímpicosSantiago 2023París 2024

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ernesto Ottone critica a Kast: “No puedes decir cifras astronómicas y después decir, no, es que era una metáfora”

    Carmona lanza advertencia a gobierno de Kast si opta por prescindir del PC en el debate político: “Va a tener consecuencias”

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    Nuevo libro asegura que cachetada de Brigitte a Emmanuel Macron habría sido una escena de celos por una actriz iraní

    Estados Unidos asegura que Trump y Xi comparten la posición sobre Ormuz y que Irán “nunca tenga un arma nuclear”

    El llamado de los obispos de Chile a los parlamentarios: “Recuperar la paz social y el diálogo político”

    Lo más leído

    1.
    El sorpresivo cambio de postura del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que pone en alerta a Chile

    El sorpresivo cambio de postura del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que pone en alerta a Chile

    2.
    ¿Se va? El origen de los enigmáticos dichos de Manuel Pellegrini que descolocaron a la dirigencia del Betis

    ¿Se va? El origen de los enigmáticos dichos de Manuel Pellegrini que descolocaron a la dirigencia del Betis

    3.
    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    4.
    El desahogo del DT de Sevilla tras vital triunfo: “No tengo miedo de poner a nadie, ni a Alexis con treinta y muchos”

    El desahogo del DT de Sevilla tras vital triunfo: “No tengo miedo de poner a nadie, ni a Alexis con treinta y muchos”

    5.
    Alejandro Tabilo consigue un valioso triunfo en el Challenger de Valencia para meterse en los cuartos de final

    Alejandro Tabilo consigue un valioso triunfo en el Challenger de Valencia para meterse en los cuartos de final

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Oviedo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Oviedo en TV y streaming

    “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”: La Tercera y CAF realizan seminario con presencia de ministra Steinert

    “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”: La Tercera y CAF realizan seminario con presencia de ministra Steinert

    Temblor hoy, jueves 14 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 14 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ernesto Ottone critica a Kast: “No puedes decir cifras astronómicas y después decir, no, es que era una metáfora”
    Chile

    Ernesto Ottone critica a Kast: “No puedes decir cifras astronómicas y después decir, no, es que era una metáfora”

    Carmona lanza advertencia a gobierno de Kast si opta por prescindir del PC en el debate político: “Va a tener consecuencias”

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Oviedo en TV y streaming

    Anuncio de BTS en el Mundial dispara las acciones de Hybe, la mayor agencia de K-pop de Corea del Sur
    Negocios

    Anuncio de BTS en el Mundial dispara las acciones de Hybe, la mayor agencia de K-pop de Corea del Sur

    La crítica visión de Ricardo Hausmann sobre el desarrollo de Chile: “Está tratando de crecer produciendo lo mismo que siempre ha producido”

    Comisión de Hacienda aprueba baja de impuesto a las empresas y la reintegración, pero se cae fin de franquicia del Sence

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus
    Tendencias

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La inentendible explicación de Fernando Ortiz después del doloroso revés de Colo Colo ante Coquimbo Unido
    El Deportivo

    La inentendible explicación de Fernando Ortiz después del doloroso revés de Colo Colo ante Coquimbo Unido

    Alejandro Tabilo consigue un valioso triunfo en el Challenger de Valencia para meterse en los cuartos de final

    Martina Weil revela su compleja experiencia en París 2024: “Sentía que no estaba lista para los Juegos Olímpicos”

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?
    Tecnología

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Romántico y doliente: ciclo de boleros llega al GAM
    Cultura y entretención

    Romántico y doliente: ciclo de boleros llega al GAM

    James Marsden y su “duelo” con Jon Hamm: “En algún momento uno de los dos tendrá que ceder”

    El día en que el Festival de Viña “borró” a Jamiroquai de la transmisión y enfureció a su mánager: “Un desastre”

    Nuevo libro asegura que cachetada de Brigitte a Emmanuel Macron habría sido una escena de celos por una actriz iraní
    Mundo

    Nuevo libro asegura que cachetada de Brigitte a Emmanuel Macron habría sido una escena de celos por una actriz iraní

    Estados Unidos asegura que Trump y Xi comparten la posición sobre Ormuz y que Irán “nunca tenga un arma nuclear”

    Dimite el ministro de Salud de Reino Unido y pide a Starmer “facilitar” el proceso para sucederlo

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat