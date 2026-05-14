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    Política

    Carmona lanza advertencia a gobierno de Kast si opta por prescindir del PC en el debate político: “Va a tener consecuencias”

    El timonel del Partido Comunista apuntó que si el Ejecutivo toma ese camino “se va a sentir, (porque la tienda) tiene una palabra que tiene sensibilidad social, que tiene una experiencia en políticas sociales y en desarrollo armónico del conjunto de la sociedad".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    En conversación con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, envió una advertencia al gobierno del Mandatario José Antonio Kast, si opta por dejar fuera del debate a la colectividad.

    Las declaraciones del dirigente del PC se dan en medio del periplo legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, que en una jornada maratónica en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados logró la aprobación casi en su totalidad del articulado.

    Carmona acusó a la actual administración de falta de diálogo con el sector de la oposición que representa su tienda y lanzó: “Si la opción del gobierno es prescindir, en este caso del Partido Comunista, eso se va a sentir, se va a notar y va a tener una consecuencia”.

    Al ser requerido respecto a la manera en que esa eventual postura del gobierno podría tener consecuencias, dijo: “Se va a sentir porque la palabra nuestra y de otros sectores, pero en este caso estoy hablando del Partido Comunista, es una palabra que tiene sensibilidad social, que tiene una experiencia en políticas sociales y en desarrollo armónico del conjunto de la sociedad, sin que eso se cruce en contra de la proyección y el crecimiento del país. Y eso va a estar expuesto por la vía de seminarios, por la vía de una serie de posibilidades de construir opinión pública”.

    Más adelante añadió que “la consecuencia es natural, cuando uno lleva adelante una política que favorece tan evidentemente a un solo sector, frustra, es cosa de ver, por ejemplo, el resultado de las encuestas”.

    “Va a crecer la desafección, va a crecer el sentimiento de fraude respecto al compromiso que se hizo con ellos para respaldar este proyecto, que está fuera de lugar la cantidad que respaldó el proyecto, pero también está fuera de lugar que ese mundo no es el mundo de la derecha, es un mundo de la ciudadanía que sintió que había que respaldar una posibilidad distinta en beneficio de sus legítimos intereses. Bueno, eso está cursando hoy día y no ha habido un gobierno que haya caído tan violentamente en tan poco tiempo, más allá de los autogoles o bochornos que viven entre ellos”, señaló

    Las palabras de Carmona se dan luego de la controversia que generaron los dichos previos de la diputada comunista Lorena Pizarro, que hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse, lo que desató cuestionamientos desde el Ejecutivo y el oficialismo.

    El presidente del PC, en ese sentido, apuntó a la autonomía de los movimientos sociales y descartó que sus posibles acciones vayan a estar supeditadas a órdenes desde su colectividad.

    “Todo el planteamiento que esto vaya a sacar, sobre todo del mundo de opinión pública, de lo que llamamos el mundo social, es de atribución, competencia e iniciativa del mundo social, que nosotros, Partido Comunista, vamos a respetar. No vamos a suplantar”, remarcó.

    Y luego agregó: “Aquí lo que se ha querido hacer es desacreditar que la opinión pública pueda expresarse demostrando que esa política es incompleta o afecta intereses, porque es un invento nuestro. Aquí no hay inventos mediante, que no sea dato realidad, y va a ser iniciativa del mundo social con consideraciones, con valoración, con respeto de parte de la sociedad, con parte nuestra, porque vamos a coincidir que están cumpliendo con su obligación de representar a sus asociados”.

    Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaPCJosé Antonio KastDesde La Redacción

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