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    Cataldo cuestiona posible pausa a los SLEP: “Mi temor es que nuevamente pasemos 4 años discutiendo temas institucionales y no educativos”

    El exministro de Educación detalló que "llevamos 20 años de reformas institucionales, de ir y venir en discusiones de este tipo", sin embargo "no llegamos nunca al momento de comenzar a discutir sobre la mejora de la calidad, los aprendizajes".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Nicolás Cataldo, exministro de Educación. FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada las medidas que está tomando el gobierno actual en materia educativa, como considerar el poner una pausar al traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), según ha planteado la actual titular de la cartera, María Paz Arzola.

    Consultado en primera instancia esta mañana en conversación con T13 Radio sobre si siente que el gobierno del Presidente José Antonio Kast estaría “desmantelando” lo que hizo como ministro de Educación durante el gobierno anterior, la autoridad señaló que a su parecer, esto “es mucho más complejo”.

    “Porque no es lo que hicimos nosotros, es lo que viene construyendo el país hace más de 20 años”, señaló. “Llevamos 20 años de reformas institucionales, de ir y venir en discusiones de este tipo. Yo no digo que no sean relevantes, pero no llegamos nunca al momento de comenzar a discutir sobre la mejora de la calidad, sobre cómo mejoramos los aprendizajes, cómo realmente le metemos cabeza con profundidad a los temas de convivencia y violencia, que es un factor para el aprendizaje”.

    Entonces, explicó, cuando el domingo pasado la ministra María Paz Arzola anunció que evaluaban pausar la reforma a la Educación Pública, “nos está avisando que vamos a estar cuatro años discutiendo esto nuevamente”.

    “A pesar de que en enero cerramos un acuerdo transversal en el Senado, incluyendo al actual oficialismo, y aprobamos casi por unanimidad una reforma que se hace cargo de todos los diagnósticos que venían acumulados a la fecha”, sostuvo.

    En esa línea, señaló Cataldo, “mi temor, más que que deshagan lo que nosotros hicimos, incluyendo la ley que tienen que implementar ahora, es que nuevamente nos pasemos un ciclo de cuatro años discutiendo sobre temas institucionales y no sobre temas educativos”.

    Por otra parte, y consultado acerca de los resultados que han obtenido los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el exministro destacó “hay muchos servicios locales que lo hacen muy bien, que tienen buenos resultados”.

    “De hecho, Acción Educar sacó el año pasado, a propósito del resultado de la PAES, una comparación por tipo de dependencia de los resultados de crecimiento de la PAES”, recordó. “Entonces, claro, todo el mundo se quedó en que los emblemáticos han bajado su participación en los puntajes, pero resulta que los servicios locales, en términos comparativos, cierran la brecha entre los particulares pagados y el resto del sistema”.

    En esta línea, Cataldo destacó que los servicios locales “tienen una virtud”, y es que “son un órgano que está dedicado única y exclusivamente a la tarea educativa”.

    Esto, “más allá de casos puntuales que han tenido problemas. y que, en general, obedecen a territorios que se traspasaron en la primera etapa”.

    Sobre este punto, Cataldo advirtió a que el traspaso a los SLEP es un proceso que requiere tiempo.

    “Yo no quiero decir que en el gobierno del Presidente Piñera no se le puso cariño a la implementación de esto, pero sí lo que puedo decir es que en la etapa en que se comenzó la implementación de los servicios locales, no había suficiente experiencia para un proceso de reforma que es largo”, señaló.

    Fue por este motivo, indicó, que cuando llegaron al gobierno el 2022 decidieron extender la transición, recordando a su vez que en la ley está contemplado un mecanismo para que los municipios que quieran postergar su traspaso lo puedan hacer.

    Más sobre:NacionalEducaciónMineducNicolás Cataldo

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