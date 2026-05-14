“Salimos bastante decepcionados”: Vodanovic, Ripamonti y Amtmann abordan cita con Kast y advierten impacto de megarreforma en municipios

“Salimos bastante decepcionados”, fueron las primeras impresiones que manifestaron los alcaldes Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Tomás Vodanovic (Maipú) y Carla Amtmann (Valdivia), tras concluir una reunión de cerca de cuatro horas con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda la tarde de ayer miércoles.

La semana pasada el Mandatario citó a reunión a los jefes comunales del oficialismo, y en esta oportunidad, lo hizo con casi 100 alcaldes de la oposición.

Tras la instancia, y en un video que la alcaldesa Ripamonti subió a sus redes sociales en compañía de Vodanovic y Amtmann, las tres autoridades comunales manifestaron estar bastantes preocupados de la reunión, especialmente por cómo el megaproyecto de Kast afectará finalmente a sus comunas.

“Estábamos buscando certezas para nuestros vecinos, a propósito de los anuncios de recorte, la incertidumbre que genera la propuesta de reforma que incluye cambios tributarios, y no encontramos buenas respuestas”, señaló Amtmann.

En este sentido, Ripamonti explicó que esperaba tener mayores respuestas sobre la reconstrucción que ayudaría a las personas en Viña del Mar.

“Ustedes saben, Viña del Mar sufrió del incendio del año 2024. Bueno, la cosa es que llegamos, estuvimos 4 horas, y al final nos dicen, ‘miren, todo lo que ustedes dicen no va a ser considerado’ y lo que pedíamos era tiempo (para discutir el proyecto)“, sostuvo.

En esto, advirtió la alcaldesa, pese a su nombre, el tema de reconstrucción por los incendios no es lo central del proyecto.

“Yo quiero transmitirles que este gran proyecto que se llama de mega r econstrucción nacional tiene 50 artículos. De esos, ¿adivinen cuántos tratan sobre el proceso de reconstrucción? Uno “, sostuvo tajante.

“Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el cambio de la gratuidad universitaria con la reconstrucción de Viña del Mar? ¿Qué tiene que ver el cambio en la regulación de la acuicultura en Chile con la reconstrucción de Viña del Mar? ¿Qué tiene que ver el cambio de las contribuciones a los mayores de 65 años? Al 5% se le va a dar la posibilidad de que no paguen, el 5%, que es el más rico de Chile.“, cuestionó.

Y esta serie de reformas tributarias y aspectos regulatorios, advirtió, cambiarán todo y “trasladarán la carga de todos los servicios” a los vecinos.

“Es decir, el costo de que te recojan la basura, que el camión pase por tu casa, ahora tú clase media, o menos que media, la vas a pagar y el resto que tiene más, no lo va a hacer”, apuntó.

Por su parte, la alcaldesa Amtmann también advirtió que le tenía muy preocupda el anuncio de que va a haber un recorte al presupuesto del hospital de Valdivia de 2.200 millones.

“ Si hay que recortar cosas tan esenciales como es el presupuesto de un hospital, ¿por qué al mismo tiempo se está diciendo de que no se va a recaudar el impuesto que pagan ministros, grandes empresarios, parlamentarios? No tiene sentido. Le decíamos, Presidente, de más tiempo para que haya discusión, y no hubo disposición a tener ese tiempo para la discusión nacional que nos parece relevante“, apuntó.

En el caso de Viña del Mar, señaló Ripamonti, el recorte será de más de 10 mil millones para el Hospital Gustavo Fricke.

“Lo único que queremos es tiempo -parece razonable- que se pueda discutir, porque esto va a afectar a todas las personas”, sostuvo.

Alcalde Vodanovic: “Si estamos acá no es para hacer un gallito político”

Por su parte, el alcalde Vodanovic señaló que asistieron respetuosamente a la citación, pero sus inquietudes no fueron escuchadas.

“Nos parecía que era un deber hacerlo, representar los intereses de nuestros vecinos en una reforma que claramente los va a perjudicar y mucho. Planteamos los puntos, pero la verdad sentimos que no fueron escuchados ni tomados en cuenta, ni vemos ningún tipo de flexibilidad, de acoger la mirada de los alcaldes”, señaló.

En esto, advirtió el alcalde de Maipú, “si estamos acá no es para hacer un gallito político, es para defendernos de políticas que van a hacer daño a la vida de nuestros vecinos, a los servicios que podemos prestar como municipalidad y esto va a tener consecuencias graves”.

“Quizás a veces la ciudadanía no lo ve porque no administra los presupuestos, no sabe lo que significa que a Maipú le quiten 6.000 millones, o a Viña 4.000, o a Valdivia 2.000, pero eso se va a traducir en que el municipio va a tener mucha menos capacidad de respuesta”, añadió.