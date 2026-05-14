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    Nacional

    Tres carabineros detenidos por vínculos con organización criminal: fueron dados de baja de la institución

    Según indicaron en un comunicado, fue personal especializado en asuntos internos quien dio con los antecedentes.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Carabineros del Biobío informó de la detención de tres funcionarios de la institución de la Prefectura de Arauco. Esto luego que, en el marco de los permanentes controles desarrollados, se lograra establecer que tenían vínculos con hechos “presuntamente constitutivos de delito”.

    Según indicaron en un comunicado, fue personal especializado en asuntos internos quien dio con los antecedentes. “La Institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados, conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”, sostuvieron desde Carabineros.

    Añadieron que “el mando de la Repartición dispuso la instrucción de un sumario administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos. Paralelamente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva”.

    Desde la institución indicaron que reafirman su compromiso con “la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de sus integrantes, manteniendo una política permanente de control interno orientada a resguardar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales”.

    Cabe señalar que los funcionarios no fueron los únicos detenidos. Se informó que en el marco de un operativo policial quedaron más de 15 civiles capturados por la misma causa.

    Más sobre:CarabinerosRegión del BiobíoOrganización Criminal

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