Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte Ximena Chong se refirió este miércoles a la sentencia del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió al excarabinero Claudio Crespo de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por las acciones que dejaron ciego al diputado Gustavo Gatica en una protesta durante el llamado estallido social.

Tras la audiencia de comunicación de sentencia, la persecutora informó que deben estudiar la resolución para evaluar los pasos a seguir.

“Vamos a revisar con detalle la sentencia. Valoramos que el Tribunal haya entendido que la Fiscalía tenía motivo plausible para litigar, al menos en el voto de mayoría. Y sin perjuicio de aquello, de todas formas, necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido completo del fallo para evaluar la interposición de recursos, principalmente recursos de nulidad”, manifestó.

Respecto a la exploración que pretenden hacer de esa vía para revertir el resultado del juicio, la fiscal precisó que “el recurso de nulidad, a diferencia de un recurso de apelación, no es un recurso que se interponga solo por la insatisfacción de los intervinientes con el resultado de la sentencia”.

En esa línea, Chong indicó que tiene que concurrir algún tipo de causal de nulidad y dependiendo del tipo de causal, el recurso es de conocimiento de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones, en este caso de Santiago.

“Y para determinar si la sentencia incurre en algún tipo de causal, necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido de la misma, no pudiendo derivarse causales ni del veredicto ni mucho menos de la lectura resumida que se hizo hoy”, puntualizó.