Funcionarios de EE.UU. dicen que empresas chinas planean ventas secretas de armas a Irán
Según The New York Times, estas compañías buscarían enviar las armas a través de otros países con el fin de ocultar el origen de la ayuda militar.
Pocas horas después que el presidente estadounidense Donald Trump arribara a Beijing para su histórica reunión de este jueves con su par chino Xi Jinping, el diario The New York Times informó este miércoles que empresas chinas han estado negociando la venta de armas con Irán, planeando enviarlas a través de otros países para ocultar el origen de la ayuda militar, según revelaron al medio funcionarios estadounidenses.
Washington ha recabado información que indica que empresas chinas y funcionarios iraníes han discutido la transferencia de armas. No está claro cuántas armas, si es que se ha enviado alguna, se han transferido ni en qué medida los funcionarios chinos han aprobado las ventas, detalló el periódico.
Es probable que esta nueva revelación intensifique la presión sobre el presidente Trump para que aborde el tema durante su visita a Beijing, señaló el Times. Sin embargo, queda por ver si lo hará. Si bien ha presionado a líderes de países más pequeños durante sus visitas a la Casa Blanca, el mandatario republicano parece decidido a restablecer la relación con el presidente Xi Jinping durante sus reuniones en China.
El martes, Trump declaró que planeaba tener una larga conversación con Xi sobre el conflicto en Medio Oriente y añadió que el líder chino se había comportado de forma relativamente positiva con Irán.
El New York Times informó el mes pasado que las agencias de inteligencia estadounidenses habían obtenido información que indicaba que China podría haber transferido sistemas de defensa antiaérea portátiles, conocidos como MANPADS, a Irán. Estas armas son capaces de derribar aeronaves que vuelan a baja altitud. La inteligencia también reveló que China estaba considerando otros envíos de este armamento.
Tras los primeros informes sobre los envíos de MANPADS, Trump afirmó haberle pedido a Xi que no permitiera ninguna transferencia de armas a Irán.
“Le escribí una carta pidiéndole que no lo hiciera, y él me respondió diciendo que, básicamente, no lo haría”, declaró Trump a Fox Business Network en una entrevista.
