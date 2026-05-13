La respuesta de Hacienda que decepcionó al PS y al PC: Quiroz no tiene conflicto de interés para tramitar megarreforma

Este lunes el Ministerio de Hacienda envió un oficio de respuesta a la Cámara de Diputados relativa al jefe de esta cartera Jorge Quiroz.

El oficio de fiscalización había sido impulsado por los diputados comunistas Luis Cuello y Boris Barrera, además de Juan Santana (PS), con el objetivo de que Quiroz aclare si tiene conflictos de interés para llevar adelante la tramitación de la megarreforma, que se está votando en particular en la comisión de Hacienda de la Cámara.

La ofensiva de los diputados de oposición surgió luego de las declaraciones de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao a Fast Check, donde afirmó: “Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”, en relación de declarar empresas.

En ese contexto, los diputados solicitaron que Hacienda informe “la estimación y aumento proyectado de los beneficios económicos que reportarán al Presidente de la República y los Ministros de Estado citados, conforme a la información contenida en sus respectivas Declaraciones de Intereses y Patrimonio detalladas, en caso de aprobarse los cambios tributarios propuestos por el Ejecutivo consistentes en la reducción del Impuesto a la Renta de Primera Categoría de un 27% a un 23% y la reintegración del sistema tributario junto a la eliminación del Impuesto a las Ganancias de Capital”.

En respuesta, el ministerio aseguró que la iniciativa de Reconstrucción Nacional “ no tiene incidencia en los intereses y patrimonio declarados por el señor ministro de Hacienda, quien no cuenta con participación alguna en sociedades que podrían verse eventualmente beneficiadas, en el caso de aprobarse el señalado proyecto de ley ”.

De hecho, durante esta jornada el ministro Quiroz ha tenido un activo despliegue en la Cámara de Diputados.

En la mañana sostuvo un desayuno con la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. Y por la tarde, asistió a la comisión de Hacienda, que retomará la discusión en particular.