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    Política

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    La dirigenta universitaria y también futbolista ya ha adelantado su rechazo a propuestas del actual gobierno en materia educativa.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: captura video YouTube El Carácter de una Nación

    Laura Mlynarz es la estudiante de cuarto año ingeniería civil hidráulica e integrante de las Juventudes Comunistas que presidirá la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

    Mlynarz encabezó la lista Conectemos la Chile, integrada por estudiantes ligados al PC y al Frente Amplio, que se impuso con sobre el 60% de las preferencias en las elecciones realizadas este 11 y 12 de mayo.

    Es futbolista. Se inició en una escuela de niños en Cobreloa, jugó en cadetes en Santiago Morning, en la selección de su facultad y en la de la universidad.

    Admira a Fernanda Pinilla y es hincha de la U. de Chile (Azul Azul).

    En el espacio El carácter de una nación en YouTube contó una anécdota de un partido que jugó contra Gabriel Boric cuando el exmandatario se estaba postulando a La Moneda. “Yo me barro y él se tropieza conmigo y termina dando vueltas en la cancha”, recordó entre risas respecto al encontrón que quedó registrado en las piezas audiovisuales de la campaña del expresidente.

    En un video de Crónica UChile contó sobre su gusto por la música de Pablo Chill-E.

    “Primero, cuando vamos a los conciertos con mi hermana lo pasamos demasiado bien y, segundo, porque representa demasiado bien, valga la redundancia, el espíritu de la juventud chilena hoy en día", afirmó.

    En el mismo medio manifestó que su interés en liderar la FECH apunta a “rearticular y generar un sentido de pertenencia real con los estudiantes, quienes van a tener la prioridad”.

    “La federación va a ser de las y los estudiantes de la Universidad de Chile logrando, primero, poder rearticular, avanzar siempre, mejorar las condiciones materiales, pero teniendo presente que si no fuese por medidas como la gratuidad o la Junaeb no podríamos estar donde estamos hoy día, así que defenderlo implica mejorar tanto las condiciones internas como externas de la universidad”, planteó.

    La FECH se mantuvo dos años sin representación formal, ya que en 2024 el proceso eleccionario fue invalidado por no alcanzar el cuórum.

    Líderes de la actual oposición como la exministra Camila Vallejo, de las filas del PC, y el expresidente Gabriel Boric, encabezaron la organización estudiantil.

    La nueva timonel de la FECH, que además es hija de Iván Mlynarz que presidió la organización entre 1999 y 2001, ya ha adelantado su rechazo a propuestas del actual gobierno en materia educativa.

    “El gobierno de José Antonio Kast es un peligro real y actual para la educación chilena”, afirmó en radio Nuevo Mundo hace unas semanas.

    Más sobre:Laura MlynarzFECHEducaciónUniversidad de ChilePresidente José Antonio KastSantiago Morning

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