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    Martorell sostiene que Kast puede realizar cambios de gabinete si quiere y si ministros “no están rindiendo” como se esperaba

    La secretaria general de Renovación Nacional, además, indicó que en su opinión hay equipos que se deben reforzar, como en el caso del equipo comunicacional.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, abordó la posibilidad de un cambio de gabinete y afirmó que el Presidente José Antonio Kast puede realizarlo “si es que no están rindiendo los ministros como se esperaba o como se proyectaba”.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la abogada fue consultada por la entrevista que entregó la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, donde sostuvo que “Chile no va a medir a Kast por mantener un gabinete un largo tiempo, sino por tener a los mejores en él”.

    Ante ello, la secretaria general interpretó las palabras de su compañera de partido, indicando que “me parece que la opinión que da ella tiene relación con que el Presidente tiene derecho a hacer el cambio si es que quiere ahora; yo creo que la ciudadanía no lo va a juzgar, o puede hacerlo después, y yo coincido con ella”.

    En esa línea, añadió que “el Presidente siempre puede hacer el cambio de gabinete que le parezca si es que no están rindiendo los ministros como se esperaba o como se proyectaba, o incluso no siempre significan cambios, también pueden ser reforzar equipos”.

    La abogada reiteró que coincide con Ossandón y que “el Presidente siempre debe estar buscando tener a los mejores ministros, y eso es un deber no solamente del Presidente José Antonio Kast hoy día, de todos los presidentes que han estado en ejercicio”.

    Respecto al gabinete actual y los cuestionamientos a los ministros, Martorell señaló que: “Yo creo que hay equipos que se deben reforzar, creo que el equipo comunicacional, y aquí hablo de equipo, porque no solamente está la vocera, está también la Secom (Secretaría de Comunicaciones), hay un diseño distinto, desde La Moneda, una coordinación; yo creo que ahí hay que hacer ajustes”.

    Revisa el capítulo completo en nuestro canal de Youtube:

    Más sobre:Desde la RedacciónKatherine MartorellXimena Ossandón

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