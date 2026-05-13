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    Edo Caroe vuelve al Movistar Arena y su productora ficha a Eduardo Fuentes y Pamela Leiva

    En un evento en el que detalló su parrilla 2026, Estudios Neverland confirmó que la comediante y el animador tendrán sus propios proyectos. La compañía detrás del exitoso podcast Tomás Va a Morir también le puso fecha al regreso de su fundador al recinto del Parque O'Higgins.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Edo Caroe vuelve al Movistar Arena y su productora ficha a Eduardo Fuentes y Pamela Leiva

    Edo Caroe y su productora de entretenimiento continúan su expansión. Este martes, en un evento realizado en Providencia –y transmisión en vivo mediante YouTube–, Estudios Neverland desplegó su parrilla 2026 y confirmó que su principal figura y fundador volverá a uno de los principales escenarios del país.

    La instancia reunió a más de un centenar de personas, a figuras de sus programas como Alison Mandel, Tomás Leiva, Alejandro de la Cruz, Manuel Ugalde y el propio Caroe, y a los máximos responsables de la compañía.

    ANDRES MONCADA

    “Hace siete años, cuando partimos Tomás va a morir, teníamos un sofá, micrófonos prestados y un staff de dos personas. No sabíamos cómo se hacía, pero sabíamos para qué: alivianar el peso de la existencia. Desde ese incipiente estudio hasta hoy, con 14 proyectos activos, plataforma propia de streaming y shows que llenan bares, teatros y arenas, tuvimos que arriesgarnos cada vez e ir aprendiendo sobre la marcha”, señaló en el escenario Diego Carrasco, gerente general de Estudios Neverland.

    “Pensamos en ese estudiante que va apretado en el metro en hora punta, aguantándose la risa con los audífonos. En quien tuvo un día negro y llega a un show, y después de dos horas en una sala llena de gente riendo, se siente mejor. Ese cambio en su día es el motivo de lo que hacemos”, declaró Gonzalo Pacheco, gerente de operaciones.

    La empresa aprovechó de anunciar el fichaje de Eduardo Fuentes. El animador de televisión participará en dos instancias. La primera en ver la luz será Uno nunca sabe, un formato de concursos que mezcla lo absurdo, la improvisación e invitados. La otro es un show en vivo junto a Edo Caroe, con quien mantiene una amistad desde la época en que coincidieron en Mentiras verdaderas. “Si nos imaginan como dupla, y hoy vieron a Don Carter acompañándonos, pueden inferir hacia dónde vamos”, indicó el rostro de TVN.

    ANDRES MONCADA

    “Llevo años queriendo hacer estos proyectos. Poder hacerlos, uno junto a Edo y el otro con este equipo, me tiene muy entusiasmado. Nos apasiona poder entretener al público, de verdad, y eso puede ser desde diferentes formatos, desde un programa de concursos absurdo, un show donde podamos reír sin límites. Estudios Neverland me da eso: producción de primer nivel y la libertad de hacer lo que me da la gana”, señaló Fuentes.

    Tras colaborar con Estudios Neverland durante el verano, la comediante Pamela Leiva tendrá su propio vodcast. Ella misma adelantó que se trata de “un proyecto que tenía hace tiempo en carpeta y que por cosas de la vida no se podía realizar. Por fin lo vamos a hacer realidad acá, conozco al equipo y lo siento como una familia. Es un proyecto con un gran sentido, sé que lo vamos a pasar muy bien, pero además nos vamos a apoyar y nos vamos a contener”.

    Regreso al Movistar Arena

    Tras llegar con dos de sus espectáculos al Movistar Arena (Lo que salga en 2023, Peligrosamente bien en 2024), Edo Caroe volverá al recinto del Parque O’Higgins. Lo hará por partida doble, este 27 y 28 de noviembre.

    ANDRES MONCADA

    Su presentación girará en torno a No tiene show, el espectáculo que viene mostrando en teatros desde hace algunos meses, y también contará con invitados especiales y momentos creados especialmente para la ocasión.

    Las entradas estarán disponibles desde el 8 de junio aquí y, para celebrar ese hito junto a su comunidad, realizará una función especial de Habla, cobarde!, que será transmitida en vivo y de forma gratuita por YouTube.

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    Más sobre:MagazineEdo CaroeEstudios NeverlandTomás Va a MorirPamela LeivaEduardo FuentesMovistar ArenaDon CarterAlison MandelTomás LeivaAlejandro de la CruzManuel UgarteMagazine Culto

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