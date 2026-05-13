Cámara de Diputados aprueba proyecto que agrava penas por delitos contra integrantes de la comunidad educativa y pasa al Senado

Por 104 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones el proyecto de ley que busca agravar las penas por delitos cometidos en contra de integrantes de la comunidad educativa fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasaría ahora al Senado.

La iniciativa contó con el rechazo de legisladores del Partido Comunista y el Partido Socialista, además de las abstenciones de la bancada del Frente Amplio y de algunos parlamentarios del PPD.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo surgió como un complemento a lo abordado en Escuelas Protegidas.

Con el proyecto de ley se busca realizar modificaciones al Código Penal para agravar penas por delitos cometidos en recintos educacionales y también sancionar ilícitos contra profesores y asistentes de la educación.

En el medida se contempla como integrantes de la comunidad educativa a los alumnos, padres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores.

Además de lo anterior, la iniciativa también considera sanciones contra los padres, madres, representante legal o el que tenga el cuidado personal de un estudiante que participara en una agresión a un docente o trabajador de la educación.