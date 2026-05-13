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    Estos son los riesgos que identifican las grandes mineras en sus reportes de sostenibilidad

    Las principales empresas que operan en el país, como BHP, Anglo American, Antofagasta Minerals y Codelco toman medidas ante la escasez hídrica, la Ley Karin y la geopolítica.

    Por 
    G.O.

    La actividad minera se ha ido volviendo cada vez más compleja en todo el mundo. Elementos inherentes a la actividad minera, como leyes de mineral más bajas, dureza del material y aspectos laborales se mezclan con elementos externos, como la política interna de cada país en que operan o la crisis climática, que han ido poniendo desafiante el desarrollo de la industria.

    Son precisamente estos riesgos los que las empresas del sector identifican en sus recientes reportes de sostenibilidad, documentos que dan cuenta de sus avances en la implementación de sus políticas, como también los nuevos desafíos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo a nivel global y en cada uno de los países en que operan, donde Chile es uno de los más relevantes.

    A nivel local, los riesgos son diversos, como también las acciones destinadas a mitigarlos. En relación con la regulación, la adaptación a nuevos cuerpos legales es un elemento que destaca. La Ley de Delitos Económicos, la Ley Marco de Ciberseguridad y la Ley N.º 21.643 (Ley Karin) sobre prevención del acoso laboral y violencia son nombradas por algunas de las empresas.

    Las grandes mineras frente a la Ley Karín

    Antofagasta Minerals sostiene en su último Reporte de Sostenibilidad que “en 2025 también reforzamos las medidas para prevenir el acoso laboral en nuestras divisiones de Minería y Transporte, mejorando los requisitos de implementación de la Ley N.º 21.643 de Chile sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia, lo que refuerza nuestro compromiso con entornos de trabajo respetuosos y seguros".

    En su Memoria 2025, Codelco también aborda este tema: “Tras la promulgación de la Ley 21.643 (Ley Karin), fortalecimos nuestros procedimientos internos para garantizar el acompañamiento y la protección de las personas denunciantes de situaciones de acoso u hostigamiento, y promovimos medidas concretas para la prevención de dichas conductas”.

    La estatal dio cuenta de los resultados de sus acciones de capacitación en materia de acoso laboral y sexual y violencia en el trabajo, en el que participaron 4.032 personas, un 26% del total de su dotación.

    La sequía impacta planes de la minería

    Otro riesgo informado por las empresas es la escasez hídrica. En su reporte 2025, la minera Anglo American informó que durante la reciente evaluación de Riesgo y Resiliencia ante el Cambio Climático (PCCRR, por sus siglas en inglés) en la división El Soldado (ubicada en la región de Valparaíso) se identificó a la sequía como “un riesgo exacerbado por el cambio climático”, afirmando que “se incorporaron las condiciones de sequía futuras al diseño del vertedero de la mina, como parte del Proyecto de Desarrollo de El Soldado (PDES), reduciendo el contenido húmedo en un 20%, lo que permitió un ahorro y una recirculación de agua significativos”, indica la minera.

    En el caso de Codelco, su reporte agrega que durante 2025, y como parte del fortalecimiento de la gestión de riesgos emergentes, “se consolidó la Mesa de Riesgo Emergente de Cambio Climático, liderada por la Gerencia de Acción Climática y la Gerencia Corporativa de Riesgos, Aseguramiento y Control Interno”, espacio que integró a áreas corporativas y operacionales clave —como Aguas, Relaves y Proyectos—, “permitiendo avanzar en la identificación, evaluación y definición de tratamientos de los riesgos climáticos a nivel transversal, sentando bases sólidas para una gestión corporativa más robusta frente a estos desafíos”.

    En tanto, a nivel económico y global, el principal riesgo que se observa está asociado a la creciente volatilidad geopolítica, así como la discusión sobre nuevos aranceles y restricciones comerciales globales que afectan a las cadenas de suministro mundiales.

    “Si bien tenemos una influencia limitada sobre los cambios en nuestro entorno externo, continuamos analizando el impacto de los conflictos armados globales, las tensiones políticas, el nacionalismo económico y de recursos, la inestabilidad social y el deterioro ambiental”, apunta el informe de BHP.

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