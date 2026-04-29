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    Combinación Quebrada Blanca y Collahuasi: “Ofrece un potencial de crecimiento de cobre durante varias décadas”

    La canadiense Teck, operadora de Quebrada Blanca, dio cuenta de la relevancia que tiene para su plan de futuro la sinergia en la alta cordillera de la región de Tarapacá con la mina de Anglo: permitirá aumentar en aproximadamente 175.000 toneladas anuales la producción prevista.

    Por 
    Gustavo Orellana
    Minera Collahuasi, ubicada en la alta cordillera de la región de Tarapacá.

    Teck y Anglo American, dos gigantes de la minería global, están en medio de un proceso de fusión que generará sinergias por unos US$800 millones una vez en régimen. En ese avance, Chile es protagonista, pues es allí donde ambas empresas tienen algunos de sus principales activos de cobre del mundo.

    En su reciente entrega de resultados trimestrales, la empresa Teck abordó esto, asegurando que uno de los principales puntos de interés es la eventual combinación de operaciones entre Quebrada Blanca y Collahuasi, dos gigantes que se ubican una al lado de la otra, en la alta cordillera de la Región de Tarapacá.

    De acuerdo con cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), durante 2025, Quebrada Blanca y Collahuasi tuvieron una producción combinada levemente inferior a las 600 mil toneladas, lo que los ubica como uno de los distritos más relevantes para la minería chilena. Mientras Quebrada Blanca produjo 190 mil toneladas, Collahuasi llegó a 406 mil toneladas. No obstante, el año previo las cifras fueron más elevadas: Collahuasi alcanzó las 558,6 mil toneladas en 2024, mientras que su vecina llegó a 207,8.

    Teck tiene como socios minoritarios a Codelco y Sumitomo, mientras que la propiedad de Collahuasi está repartida entre Anglo American (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources B.V. (12%).

    “Se espera que la fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente US$800 millones, de las cuales se prevé que aproximadamente el 80% se materialice al final del segundo año posterior a su finalización”, explicó la compañía en su estado de resultados correspondiente al primer trimestre.

    A nivel de producción, Teck ha informado que la combinación permitirá aumentar en aproximadamente 175.000 toneladas anuales la producción prevista.

    “Anglo Teck también colaborará con socios y partes interesadas clave para optimizar el valor de los activos adyacentes de Collahuasi y Quebrada Blanca, con el fin de lograr un incremento anual promedio de US$1.400 millones (al 100%) en el Ebitda subyacente entre 2030 y 2049”, se añadió.

    En el documento, Teck explicó que la combinación de QB y Collahuasi ofrece a los accionistas la vía más rápida para el crecimiento del cobre, con el menor riesgo y la menor intensidad de capital, y proporciona los mayores rendimientos en comparación con las alternativas individuales, sin excluir una mayor expansión futura en Collahuasi o QB.

    “En conjunto, estas oportunidades futuras ofrecen el potencial de un crecimiento del cobre durante varias décadas, en beneficio de todas las partes interesadas, tanto en Chile como a nivel mundial”, concluye el documento.

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