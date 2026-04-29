SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    En la misma jornada que Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, presentaba su primer informe de gestión ante el Congreso, el presidente argentino llamó “asesinos” a diputados de izquierda y “corruptos” a periodistas.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Manuel Adorni junto a Javier Milei.

    Con el presidente Javier Milei en un palco, la comparecencia este miércoles del jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, para presentar su primer informe de gestión ante el Congreso, se transformó rápidamente en un fuerte cruce entre el mandatario con diputados de izquierda y miembros de la prensa. Todo ello, mientras Adorni aparece envuelto en el escándalo por la compra de propiedades y viajes al exterior y es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

    Adorni llegó a la Cámara de Diputados tras semanas de silencio y en jaque por la simultaneidad de investigaciones en curso. Hace unas semanas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del jefe de gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y activos reales.

    Paralelamente, según da cuenta el diario Página/12, las cuatro mujeres involucradas con la compra venta de uno de los inmuebles de Adorni declararon, semanas atrás, ante la Justicia y se supo que el departamento de Caballito fue comprado por el funcionario a un valor menor de lo que está en el mercado.

    Además, sigue en curso una causa por presuntas dádivas tras el vuelo en avión privado de Adorni a Punta del Este durante los feriados de Carnaval que fue pagado por el periodista Marcelo Grandio, cuya productora tiene varios contratos con la Televisión Pública. Por ahora el jefe de gabinete solo pudo celebrar el archivo reciente de una causa menor surgida a partir del viaje a bordo del avión presidencial de su esposa, agregó el periódico.

    Con estos antecedentes a cuestas, y antes de presentarse en el Congreso, Adorni remitió su informe escrito en respuesta a las 2.151 preguntas que le enviaron los diputados como parte de su informe de gestión. Una de las preguntas más reiteradas a lo largo del informe fue el pedido de explicaciones acerca de la evolución del patrimonio del jefe de gabinete.

    Sin embargo, Adorni evitó dar grandes explicaciones. Eludió los cuestionamientos por su situación patrimonial y habló del carácter “confidencial” de parte de sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

    Al respecto, según reveló Clarín, la justicia tiene documentado que el jefe de gabinete movió en efectivo 104.640 dólares en menos de un año. Además, tiene deudas por 335.000 dólares que debe cancelar en seis meses. Unos números casi imposibles de justificar con un sueldo que hasta hace tres meses era de 3,5 millones de pesos argentinos (unos 2.500 dólares).

    “Eye of the Tiger”

    Con todo, antes de que Adorni compareciera ante el Congreso, la Casa Rosada compartió una foto en redes sociales donde se ve el presidente Javier Milei, junto a todo su gabinete ampliado, acompañando al funcionario. También enviaron un video de la foto musicalizado con la canción “Eye of the Tiger” de la película Rocky, “en un indicio de lo que espera el gobierno de la sesión de hoy”, apuntó Página/12.

    Pero no todo fue euforia y celebración para Milei durante la exposición de Adorni antes de las preguntas. Con el correr de los minutos, se multiplicaron las críticas al jefe de gabinete desde la oposición y el libertario terminó discutiendo a los gritos con los diputados de la izquierda. “Los asesinos son ustedes. Sus ideas mataron a 150 millones de personas”, gritó Milei a los diputados de izquierda, el bloque más vehemente a la hora de emitir críticas al oficialismo, según consigna el diario Clarín.

    Milei defendió desde el arranque a Adorni antes de que el jefe de gabinete arrancara con su exposición ante los legisladores. Cuando se dirigía hacia los palcos por uno de los pasillos del Congreso, rodeado tumultuosamente por los funcionarios de su gabinete, uno de los periodistas acreditados llegó a preguntarle “por qué lo sostiene a Adorni”. “¿Es corrupto?”, le preguntó el reportero y Milei se enojó: “corruptos son ustedes”.

    En su primera intervención, Adorni reivindicó el rumbo del gobierno, comparándolo con el legado de la gestión de Alberto Fernández, más de dos años después. “Nuestras calles eran anárquicas. El país no crecía y las generaciones futuras tenían siempre peores perspectivas que las pasadas”, dijo y agregó: “nuestra visión y gobierno no están orientados a ganar la próxima elección, como todos los que nos precedieron, sino que tenemos en la mira los próximos 10, 20, 30 años de nuestra Nación”.

    Los opositores, que en otras circunstancias hubieran abucheado el discurso aburrido o las afirmaciones vacuas del informe, escuchaban en silencio o conversaban entre sí, destacó el sitio La Política Online. La aparente serenidad de los peronistas, la izquierda y Provincias Unidas sería parte de la estrategia coordinada para evitar que Adorni se hiciera el ofendido y huyera de la sesión informativa, indicó el medio.

    Según el jefe de gabinete, “la herencia nos mostraba una inflación del 211,4% anual, la más alta del mundo; 12 mil millones de dólares de reservas negativas; cepo y brecha cambiaria, déficit en cuentas públicas; un Estado sobredimensionado con 18 ministerios, 307 secretarías y subsecretarías, 2.476 direcciones y coordinaciones, 41 organismos desconcentrados y 76 organismos descentralizados. Además, 340 mil empleados públicos”. A continuación, se jactó del ajuste.

    “A diferencia de otras épocas este crecimiento es sostenible en el tiempo”, dijo el jefe de gabinete al referirse a la situación económica, tras negar que exista una crisis. También dijo que “los argentinos tenemos un presidente que cumple con su palabra” porque “ganó las elecciones prometiendo un ajuste y lo hizo”.

    Adorni aprovechó el tramo final de su informe de gestión en la Cámara de Diputados para responder a las denuncias sobre sus bienes y sus viajes. Sin dar detalles, el funcionario aseguró que “nunca ocultó su patrimonio”.

    “Este es un gobierno transparente”

    “Sé que a muchos de ustedes les gustaría hacer de esta presentación un juicio público a mi persona”, apuntó el jefe de gabinete para luego intentar explicar los escándalos en los que está involucrado. Dijo que lo haría “a fin de demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente”.

    En primer lugar eligió destacar que el Ministerio Público Fiscal consideró que no existe delito en la causa por el viaje de su esposa a bordo del avión presidencial en el viaje oficial a Miami y Nueva York, destacando que la fiscal y el juez intervinientes concluyeron que no hubo gastos para el Estado ni incumplimientos normativos. “Esto prueba que, cuando se permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, señaló.

    En relación con su patrimonio y sus viajes personales, el jefe de gabinete marcó una diferencia entre gastos privados y fondos públicos. No se refirió a la forma en que adquirió propiedades y aseguró que todos sus viajes familiares fueron costeados con recursos propios y que no recibió financiamiento de terceros ni beneficios indebidos. “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia. Se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, aseguró.

    También dijo que “no existe contrato alguno entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandio”, al referirse a la causa por dádivas abierta tras el vuelo en avión privado a Punta del Este. Sobre sus operaciones inmobiliarias, repitió que todo “quedará aclarado” en su próxima declaración jurada.

    Adorni buscó así cerrar uno de los frentes más sensibles de su exposición ante el Congreso, atravesada por cuestionamientos sobre su situación patrimonial y el uso de recursos públicos. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó, y atribuyó las acusaciones a “operaciones políticas”.

    “En las últimas semanas, algunos de los integrantes de esta Cámara preguntaron dónde estaba. Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”, señaló Adorni al finalizar su informe de gestión, previo a que se pasara a un intermedio de 15 minutos para luego continuar el debate con los bloques de preguntas de las distintas fuerzas políticas. La jornada podría superar las seis horas, indicó Clarín.

    Milei se retiró del Congreso tras la presentación de Adorni y no se quedó para la parte de las preguntas opositoras, donde se esperaba que se hiciera hincapié en su polémica situación patrimonial. “Seguramente muchas sean de índole personal”, dijo el jefe de gabinete al acercarse al momento de las preguntas de los diputados.

    Cuando se retiró del recinto de la Cámara de Diputados, Milei tuvo un nuevo cruce con los periodistas acreditados en el Congreso que lo esperaban en uno de los pasillos. Al ser consultado por el informe de gestión del jefe de gabinete, el mandatario manifestó su conformidad con el mensaje del ministro coordinador y cerró acusando de “corrupto” al periodista que le había preguntado. Después de dar la vuelta en la esquina, volvió a atacar a la prensa acusándola de “chorros y corruptos”.

    Más sobre:La Tercera PMArgentinaMileiManuel AdorniCongresoinforme de gestiónBettina AngelettiMarcelo Grandio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Frente Amplio ingresa proyecto de ley que busca se establezcan cambios en los procedimientos de cobro del CAE

    Cuatro montajes exploran la memoria, la familia y el territorio durante el mes de mayo en Teatro Viajeinmóvil

    Santi Valencia alista su nuevo single junto a Lucky Brown

    Los Puentes de Madison llega al teatro con elenco nacional por primera vez

    Combinación Quebrada Blanca y Collahuasi: “Ofrece un potencial de crecimiento de cobre durante varias décadas”

    En su última reunión con Jerome Powell en la presidencia, la Fed mantiene las tasas de interés

    Lo más leído

    1.
    Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. debilita una herramienta fundamental de la Ley de Derechos Electorales

    Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. debilita una herramienta fundamental de la Ley de Derechos Electorales

    2.
    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    3.
    La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra

    La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra

    4.
    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Frente Amplio ingresa proyecto de ley que busca se establezcan cambios en los procedimientos de cobro del CAE
    Chile

    Frente Amplio ingresa proyecto de ley que busca se establezcan cambios en los procedimientos de cobro del CAE

    “Estado en quiebra”: Contraloría pide a Segegob tomar medidas para evitar publicaciones “imprecisas” y ordena proceso disciplinario

    Sorteo define a cuatro integrantes del Consejo Ético del Poder Judicial

    En su última reunión con Jerome Powell en la presidencia, la Fed mantiene las tasas de interés
    Negocios

    En su última reunión con Jerome Powell en la presidencia, la Fed mantiene las tasas de interés

    La crisis del empleo público en el horizonte

    Operación Renta 2026: Tesorería concreta pago a más de 854 mil contribuyentes

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos
    Tendencias

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    En vivo: Atlético de Madrid recibe al Arsenal en la semifinal de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Atlético de Madrid recibe al Arsenal en la semifinal de la Champions League

    “Transparencia, trabajo y dedicación”: los ejes que Aníbal Mosa espera cumplir en el renovado directorio de Blanco y Negro

    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Cuatro montajes exploran la memoria, la familia y el territorio durante el mes de mayo en Teatro Viajeinmóvil
    Cultura y entretención

    Cuatro montajes exploran la memoria, la familia y el territorio durante el mes de mayo en Teatro Viajeinmóvil

    Santi Valencia alista su nuevo single junto a Lucky Brown

    Los Puentes de Madison llega al teatro con elenco nacional por primera vez

    Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. debilita una herramienta fundamental de la Ley de Derechos Electorales
    Mundo

    Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. debilita una herramienta fundamental de la Ley de Derechos Electorales

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    Israel anuncia la destrucción de un lanzacohetes de Hezbolá en un ataque contra infraestructura civil en Líbano

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura