“No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

Con el presidente Javier Milei en un palco, la comparecencia este miércoles del jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, para presentar su primer informe de gestión ante el Congreso, se transformó rápidamente en un fuerte cruce entre el mandatario con diputados de izquierda y miembros de la prensa. Todo ello, mientras Adorni aparece envuelto en el escándalo por la compra de propiedades y viajes al exterior y es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Adorni llegó a la Cámara de Diputados tras semanas de silencio y en jaque por la simultaneidad de investigaciones en curso. Hace unas semanas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del jefe de gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y activos reales.

El Presidente Javier Milei, junto a todo su Gabinete Ampliado, acompaña al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su presentación del Informe de Gestión 2026 en el Congreso de la Nación. pic.twitter.com/6dUhkeKDPY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 29, 2026

Paralelamente, según da cuenta el diario Página/12, las cuatro mujeres involucradas con la compra venta de uno de los inmuebles de Adorni declararon, semanas atrás, ante la Justicia y se supo que el departamento de Caballito fue comprado por el funcionario a un valor menor de lo que está en el mercado.

Además, sigue en curso una causa por presuntas dádivas tras el vuelo en avión privado de Adorni a Punta del Este durante los feriados de Carnaval que fue pagado por el periodista Marcelo Grandio, cuya productora tiene varios contratos con la Televisión Pública. Por ahora el jefe de gabinete solo pudo celebrar el archivo reciente de una causa menor surgida a partir del viaje a bordo del avión presidencial de su esposa, agregó el periódico.

Con estos antecedentes a cuestas, y antes de presentarse en el Congreso, Adorni remitió su informe escrito en respuesta a las 2.151 preguntas que le enviaron los diputados como parte de su informe de gestión. Una de las preguntas más reiteradas a lo largo del informe fue el pedido de explicaciones acerca de la evolución del patrimonio del jefe de gabinete.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, da inicio al 145° Informe de Gestión. pic.twitter.com/TT5UA0W1fL — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) April 29, 2026

Sin embargo, Adorni evitó dar grandes explicaciones. Eludió los cuestionamientos por su situación patrimonial y habló del carácter “confidencial” de parte de sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

Al respecto, según reveló Clarín, la justicia tiene documentado que el jefe de gabinete movió en efectivo 104.640 dólares en menos de un año. Además, tiene deudas por 335.000 dólares que debe cancelar en seis meses. Unos números casi imposibles de justificar con un sueldo que hasta hace tres meses era de 3,5 millones de pesos argentinos (unos 2.500 dólares).

“Eye of the Tiger”

Con todo, antes de que Adorni compareciera ante el Congreso, la Casa Rosada compartió una foto en redes sociales donde se ve el presidente Javier Milei, junto a todo su gabinete ampliado, acompañando al funcionario. También enviaron un video de la foto musicalizado con la canción “Eye of the Tiger” de la película Rocky, “en un indicio de lo que espera el gobierno de la sesión de hoy”, apuntó Página/12.

Pero no todo fue euforia y celebración para Milei durante la exposición de Adorni antes de las preguntas. Con el correr de los minutos, se multiplicaron las críticas al jefe de gabinete desde la oposición y el libertario terminó discutiendo a los gritos con los diputados de la izquierda. “Los asesinos son ustedes. Sus ideas mataron a 150 millones de personas”, gritó Milei a los diputados de izquierda, el bloque más vehemente a la hora de emitir críticas al oficialismo, según consigna el diario Clarín.

MILEI LLEVÓ A TODO EL GABINETE AL CONGRESO PARA RESPALDAR A MANUEL ADORNI AL RITMO DE "EYE OF THE TIGER"



🥊 Milei llegó al Congreso acompañado por todo su Gabinete para respaldar a Manuel Adorni, en la previa de su presentación del informe de gestión ante la Cámara de Diputados.… https://t.co/Udw8Usxrqa pic.twitter.com/rdQ8k5jn3n — Ámbito Financiero (@Ambitocom) April 29, 2026

Milei defendió desde el arranque a Adorni antes de que el jefe de gabinete arrancara con su exposición ante los legisladores. Cuando se dirigía hacia los palcos por uno de los pasillos del Congreso, rodeado tumultuosamente por los funcionarios de su gabinete, uno de los periodistas acreditados llegó a preguntarle “por qué lo sostiene a Adorni”. “¿Es corrupto?”, le preguntó el reportero y Milei se enojó: “corruptos son ustedes”.

En su primera intervención, Adorni reivindicó el rumbo del gobierno, comparándolo con el legado de la gestión de Alberto Fernández, más de dos años después. “Nuestras calles eran anárquicas. El país no crecía y las generaciones futuras tenían siempre peores perspectivas que las pasadas”, dijo y agregó: “nuestra visión y gobierno no están orientados a ganar la próxima elección, como todos los que nos precedieron, sino que tenemos en la mira los próximos 10, 20, 30 años de nuestra Nación”.

Los opositores, que en otras circunstancias hubieran abucheado el discurso aburrido o las afirmaciones vacuas del informe, escuchaban en silencio o conversaban entre sí, destacó el sitio La Política Online. La aparente serenidad de los peronistas, la izquierda y Provincias Unidas sería parte de la estrategia coordinada para evitar que Adorni se hiciera el ofendido y huyera de la sesión informativa, indicó el medio.

Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación del Informe de Gestión 2026 en el Congreso de la Nación, responde sobre el ajuste más grande de la historia mundial y sus resultados: “El camino que estamos recorriendo es el correcto, porque estamos atacando el mayor problema… pic.twitter.com/Vg4svbIddG — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 29, 2026

Según el jefe de gabinete, “la herencia nos mostraba una inflación del 211,4% anual, la más alta del mundo; 12 mil millones de dólares de reservas negativas; cepo y brecha cambiaria, déficit en cuentas públicas; un Estado sobredimensionado con 18 ministerios, 307 secretarías y subsecretarías, 2.476 direcciones y coordinaciones, 41 organismos desconcentrados y 76 organismos descentralizados. Además, 340 mil empleados públicos”. A continuación, se jactó del ajuste.

“A diferencia de otras épocas este crecimiento es sostenible en el tiempo”, dijo el jefe de gabinete al referirse a la situación económica, tras negar que exista una crisis. También dijo que “los argentinos tenemos un presidente que cumple con su palabra” porque “ganó las elecciones prometiendo un ajuste y lo hizo”.

Adorni aprovechó el tramo final de su informe de gestión en la Cámara de Diputados para responder a las denuncias sobre sus bienes y sus viajes. Sin dar detalles, el funcionario aseguró que “nunca ocultó su patrimonio”.

“Este es un gobierno transparente”

“Sé que a muchos de ustedes les gustaría hacer de esta presentación un juicio público a mi persona”, apuntó el jefe de gabinete para luego intentar explicar los escándalos en los que está involucrado. Dijo que lo haría “a fin de demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente”.

En primer lugar eligió destacar que el Ministerio Público Fiscal consideró que no existe delito en la causa por el viaje de su esposa a bordo del avión presidencial en el viaje oficial a Miami y Nueva York, destacando que la fiscal y el juez intervinientes concluyeron que no hubo gastos para el Estado ni incumplimientos normativos. “Esto prueba que, cuando se permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, señaló.

En relación con su patrimonio y sus viajes personales, el jefe de gabinete marcó una diferencia entre gastos privados y fondos públicos. No se refirió a la forma en que adquirió propiedades y aseguró que todos sus viajes familiares fueron costeados con recursos propios y que no recibió financiamiento de terceros ni beneficios indebidos. “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia. Se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, aseguró.

También dijo que “no existe contrato alguno entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandio”, al referirse a la causa por dádivas abierta tras el vuelo en avión privado a Punta del Este. Sobre sus operaciones inmobiliarias, repitió que todo “quedará aclarado” en su próxima declaración jurada.

Adorni buscó así cerrar uno de los frentes más sensibles de su exposición ante el Congreso, atravesada por cuestionamientos sobre su situación patrimonial y el uso de recursos públicos. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó, y atribuyó las acusaciones a “operaciones políticas”.

“En las últimas semanas, algunos de los integrantes de esta Cámara preguntaron dónde estaba. Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”, señaló Adorni al finalizar su informe de gestión, previo a que se pasara a un intermedio de 15 minutos para luego continuar el debate con los bloques de preguntas de las distintas fuerzas políticas. La jornada podría superar las seis horas, indicó Clarín.

Milei se retiró del Congreso tras la presentación de Adorni y no se quedó para la parte de las preguntas opositoras, donde se esperaba que se hiciera hincapié en su polémica situación patrimonial. “Seguramente muchas sean de índole personal”, dijo el jefe de gabinete al acercarse al momento de las preguntas de los diputados.

Cuando se retiró del recinto de la Cámara de Diputados, Milei tuvo un nuevo cruce con los periodistas acreditados en el Congreso que lo esperaban en uno de los pasillos. Al ser consultado por el informe de gestión del jefe de gabinete, el mandatario manifestó su conformidad con el mensaje del ministro coordinador y cerró acusando de “corrupto” al periodista que le había preguntado. Después de dar la vuelta en la esquina, volvió a atacar a la prensa acusándola de “chorros y corruptos”.