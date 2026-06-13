La división geográfica del voto en Perú: testimonios de electores de Fujimori y Sánchez

Casi una semana después de que se llevara a cabo la segunda vuelta en Perú, el conteo aún no terminaba y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se imponía por 1.500 votos frente a Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú. Sin embargo, la contienda está lejos de finalizar debido a más de mil actas que han sido observadas y que deben ser revisadas por el Jurado Electoral Especial.

Juntos por el Perú (JP) presentó recursos de nulidad para invalidar 2.400 mesas de votación donde -en la mayoría- Fujimori obtuvo más respaldo que Sánchez en la segunda vuelta: 1.751 en Perú y 649 en el extranjero.

Incluso, Sánchez planteó este viernes a su rival solicitar conjuntamente a las autoridades electorales “una revisión exhaustiva de todo este proceso”.

Si la primera vuelta dio cuenta de un país fragmentado, el balotaje ha polarizado una vez más Perú. Según el conteo de votos, Fujimori se impuso ampliamente en Lima Metropolitana, el Callao, gran parte de la costa norte y central de Perú, y de manera contundente en el extranjero. Mientras que Sánchez consiguió victorias en 15 regiones del país. Sus mayores porcentajes se registraron en el sur andino y en varias zonas de la sierra.

Para Miriam, una corredora de seguros de Lima de 54 años y que llegó hasta el colegio Libertador San Martín en el distrito de San Borja en Lima con una bandera peruana para ver a la lideresa de Fuerza Popular ejercer su voto, Keiko representa “la derecha, la inversión, representa la estabilidad económica, jurídica”.

“Nos sentimos seguros con Keiko, no en una incertidumbre como con el otro gobierno (de Sánchez), porque nos ha demostrado que no tiene un plan de gobierno fijo. Cambia de discurso cada vez que se presenta, que hay un mitin, o que hay un debate”, dijo a La Tercera.

“Sobre las críticas que se hacen respecto de que Fuerza Popular es la culpable de esta inestabilidad, eso es solo la narrativa de la izquierda, que por años ha engañado al pueblo, ha engañado a la gente que no tiene acceso a la información y es fácilmente manipulable. Necesitamos un gobierno que ya se ocupe de las regiones, de los sitios olvidados”, indicó.

Por su parte, Jaime, de 46 años de Piura, señaló que en el país “hay cierto ambiente social, en el que predomina un pensamiento negativo catastrófico de algo que pasará, pero que posiblemente no sucederá”. “Se ha visto en los casos de acusación a Keiko Fujimori, que solamente han sido acusaciones, la han llevado a juicio y ha salido libre. Estuvo en la cárcel por unos temas de que recibió dinero, que era parte para sus gastos de las elecciones. Si pensamos mayormente en autoritarismo, nos estamos relacionando con el tema de su padre, en el que ella no tiene nada que ver. Si hablamos de corrupción, ella no ha tomado nunca ningún puesto público. Solamente el de congresista y de ahí nada más”, indicó.

“Lo que siempre dicen es que ella influye en el Congreso, mediante sus congresistas. Si así fuera, eso quiere decir que ella tiene poder político ya sea para bien o para mal. ¿Qué presidentes no han tenido ese poder político de influenciar en la política? Si sumamos ese lobby que hace Keiko y volver, entre comillas, corrupta a la gente, eso quiere decir que las demás personas son fáciles de poder manipular, de poder hacer cambiar su opinión. Y, entonces, yo creo que la gran mayoría de las acusaciones que se dan son las que se pueden dar en la vida real, pero ya son demasiadas cargadas con odio”, concluyó.

Por su parte, Margot, de 60 años y que trabaja como microempresaria en Piura, sostuvo que votó por Keiko, porque le “aterra el comunismo”. “Porque si hubiera tenido la oportunidad de ver a (el excandidato de Renovación Popular, Rafael) López Aliaga, quizás habría sido una mejor opción, porque de alguna u otra manera se dice que es una persona que está más capacitada. Pero también hay un riesgo ahí, porque al darle mucho poder a una persona que sabe, uno no sabe en qué puede comprometer al Perú. Puede venderlo todo y nosotros nos podemos enterar después. Aparte de que López no tenía mucha empatía, no es tan carismático, es muy grosero, muy pedante”, señaló.

El voto para Sánchez

Por el otro lado, se encuentran quienes entregaron su voto al líder de Juntos por el Perú. Una de ellas es la periodista Nélida que vive en Puno, departamento ubicado en el sur del país, que protagonizó las protestas, que fueron duramente reprimidas, contra la Presidenta Dina Boluarte y que se extendieron de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

“Voté por Sánchez porque es la opción que nos dio en esta segunda vuelta, porque era evidente que no podía apostar por un régimen que durante estos años, estando en el poder y trabajando desde el Congreso de la República, no ha demostrado nada de trabajo a favor del desarrollo del país. Muy por el contrario, ha aprobado leyes pro-crimen, se ha llevado abajo la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), no nos ofrece una garantía de seguridad y de eficiencia en nuestro país”, dijo.

“Sánchez se diferencia en algo de (el expresidente Pedro) Castillo, porque se nota que ha tenido un poco más de experiencia en el plano político, porque el triunfo de Castillo en el régimen anterior fue más por un antivoto, porque también estaba echada la suerte de los dos polos opuestos: Alguien que venía de abajo, que era de pueblo, versus alguien que estaba ligado en el tema más de acciones de corrupción. Como esta entrega de dinero para los ejercicios de su campaña y otros antecedentes más que le han acompañado a Keiko Fujimori”, añadió.

“Jamás apostaría por Keiko Fujimori. Me da mucha pena, porque siendo mujer la debería apoyar, pero lamentablemente con Keiko Fujimori hemos perdido la oportunidad de hacer historia en el país, porque siendo ella lideresa de un partido político, lamentablemente este se ha venido a menos, con normativas en favor de las mujeres, porque el Sistema Nacional de Cuidados, que se viene persiguiendo desde hace muchísimos años, ella con su partido político no ha podido ni ha querido respaldar esta iniciativa”, indicó.

En la misma línea, Carlos, de 58 años y residente en Cusco, afirmó que por “Keiko jamás votaría, porque ha manejado el Estado a través del Poder Legislativo y ha tomado también el poder muchas instituciones públicas del Estado, como es el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y otros entes que, de alguna manera, a través de una corrupción no ha permitido a ningún Estado la gobernabilidad, como debería ser. ¿Cuántos presidentes han sido atacados por esta banda de legisladores del Congreso? Por eso nunca votaría por Keiko”.

El candidato presidencial peruano Roberto Sanchez. Foto: Mariana Bazo / Zuma Press / Europa Press / Contacto.

“Además, es una persona que no respeta a la familia, que no respeta a la mamá, al papá, a los hermanos. Y en otra instancia, Sánchez nunca tuvo un proyecto radical. Sánchez, en sus entrevistas y también en su plan de gobierno, demuestra que sí acepta la inversión, pero con justicia social. Que esas utilidades generadas por las grandes empresas realmente lleguen al ciudadano de a pie, al poblador, mejorando la calidad de vida a través de una mejor educación, una mejor salud. Eso es aceptar la inversión de cualquier país del mundo”, apuntó.

“También creo que hay una diferencia con Pedro Castillo, dado que Juntos por el Perú desde un comienzo tuvo siempre la visión de gobernar con varios partidos de amplia base. Ha firmado compromisos con Obras, que es un partido político con López-Chau, y tiene acuerdos con la mayoría de partidos políticos que permiten una democracia realmente real. Creo que la unidad de una amplia base de partidos políticos ha sido una diferencia que lamentablemente Pedro Castillo no pudo realizar porque de repente tuvo enfrente al partido político de Keiko Fujimori, que tenía todas las armas en ese momento para, de alguna manera, presionar y coaccionar a través de los entes o instituciones que no le permitieron a Pedro Castillo hacer una gobernabilidad como debería ser”, concluyó.