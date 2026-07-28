Arranca el Clasificatorio de Tenis de Mesa rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de Santiago 2027

Con una ceremonia inaugural y la participación de delegaciones provenientes de las regiones de Ñuble, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, se dio inicio oficial al Clasificatorio Zonal de Tenis de Mesa de la Región de Ñuble, la primera competencia de esta disciplina en el proceso que definirá al Team Olimpiadas Especiales Chile que representará al país en los Juegos Mundiales Santiago 2027.

La jornada comenzó con la Ceremonia de Inauguración de los Clasificatorios 2026 rumbo a Santiago 2027, instancia que reunió a atletas, entrenadores, familias y autoridades para dar el puntapié inicial a un recorrido que marcará el futuro del deporte inclusivo en Chile. Durante la ceremonia se realizó el tradicional desfile de las delegaciones participantes, simbolizando el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de quienes buscarán un lugar en la delegación nacional.

Este Clasificatorio Zonal de Tenis de Mesa forma parte del calendario nacional de Olimpiadas Especiales Chile, que contempla cerca de 30 competencias entre julio y diciembre de 2026, permitiendo que cientos de atletas de todo el país puedan demostrar su talento y avanzar en el proceso de clasificación hacia Santiago 2027.

El director de Expansión y Desarrollo Deportivo de Olimpiadas Especiales Chile, Jorge Hoffmann, destacó que el verdadero valor de estas competencias trasciende los resultados deportivos.

“Lo verdaderamente importante es que este proceso abre oportunidades. Oportunidades para que personas con discapacidad intelectual de todo Chile puedan crecer a través del deporte, demostrar sus capacidades, fortalecer su confianza y soñar con vestir la camiseta de Chile frente al mundo”.

Por su parte, el Gobernador Regional de Ñuble valoró que la región fuera el punto de partida de este importante proceso nacional.

“En este camino rumbo a los Juegos Mundiales estamos felices de que todo comience en nuestra región. En los últimos años venimos trabajando con Olimpiadas Especiales y realizamos clasificatorios de invierno en los Nevados de Chillán y hoy acá en Chillán Viejo. Sabemos el esfuerzo que realiza esta institución por los atletas y por el deporte”.

La emoción también estuvo presente entre los protagonistas de la jornada. Tomás Fuentes, atleta de la Región del Maule, expresó la alegría de formar parte de este proceso y entregó un mensaje de motivación a quienes continúan soñando con representar a Chile.

“Es un sueño poder estar en este clasificatorio. Felicito a todos mis compañeros y compañeras que clasificaron a los nacionales. También un abrazo para quienes no lograron clasificar, porque sabemos que se vienen más torneos y competencias, y cada uno de ellos será una nueva oportunidad para seguir creciendo”.

Santiago 2027

Los Juegos Mundiales Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se realizarán entre el 16 y el 24 de octubre de 2027 y reunirán a más de 6.500 atletas de más de 170 países, consolidándose como el evento deportivo y humanitario más importante del mundo para personas con discapacidad intelectual. Como país anfitrión, Chile tendrá la oportunidad de presentar una de las delegaciones más numerosas de su historia, integrada por deportistas que serán seleccionados a través de este proceso clasificatorio.

Tras una intensa jornada deportiva, 24 atletas lograron asegurar su clasificación a los Nacionales de Tenis de Mesa, instancia donde continuarán su camino en busca de integrar el Team Olimpiadas Especiales Chile rumbo a Santiago 2027. Con este primer clasificatorio, la Región de Ñuble marca el inicio de un proceso que recorrerá distintas regiones del país y que permitirá seguir construyendo una delegación que representará a Chile frente al mundo.

Clasificados al Nacional de Tenis de Mesa rumbo a Santiago 2027

Región de Ñuble

Mirta Gallardo

Natalia Villavicencio

Rodolfo Contreras

Fabián Valenzuela

Martina Farías

Jacinta Carrasco

Armin Rosas

Juan Zapata

Región del Biobío

Felipe Valenzuela

Juan Yáñez

Carolina Miranda

Nélida Castillo

Mateo Burgos

Flavio Lincheo

Región de La Araucanía

Tabita Pincheira

Millaray Sánchez

Moisés Carrasco

Cristián Toro

Luis Catrilaf

Sebastián Velásquez

Martín Ibáñez

Vicente Matamala

Región del Maule