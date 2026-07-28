Infantino, contra las cuerdas: Congreso de Estados Unidos lo cita y exige documentos por presuntos favores a Donald Trump

Gianni Infantino está en la mira. Ahora por su vínculo con Donald Trump. Jamie Raskin, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió una carta al presidente de la FIFA en la que solicita la entrega de documentos y una comparecencia ante el congreso para investigar la relación entre el organismo y la administración del mandatario norteamericano.

La solicitud busca esclarecer si la FIFA recibió beneficios por parte del gobierno estadounidense a cambio de favores otorgados a Trump durante la organización del Mundial.

“En 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) procesó a más de dos docenas de altos funcionarios de la FIFA y ejecutivos de empresas de marketing deportivo por una conspiración de crimen organizado que involucró fraude electrónico y lavado de dinero. El DOJ acusó a los imputados, provenientes de más de 20 países, de intercambiar más de 200 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales durante 24 años a cambio de lucrativos derechos de transmisión de partidos internacionales de fútbol”, inicia la misiva.

Luego enfatizó en que el gobierno echó pie atrás a ciertas investigaciones: “En uno de los numerosos casos penales derivados de esa investigación, un jurado federal declaró culpables a Full Play Group y a un ejecutivo de Fox por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Esa condena fue confirmada por unanimidad en apelación. Sin embargo, pocos meses después de esa victoria judicial, la administración Trump abandonó de forma abrupta e inexplicable el caso, al negarse a presentar un escrito de oposición en una apelación ante la Corte Suprema. Las acciones del Departamento de Justicia resultan aún más indefendibles a la luz de los hechos. Los acusados actuaron con plena conciencia de que estaban infringiendo la ley”.

Donald Trump, junto a Gianni Infantino. Foto: @rfef

Tras enumerar una serie de decisiones de la justicia estadounidense, Raskin apunta a la relación de Trump con Infantino. “La actitud del Departamento de Justicia resulta más comprensible cuando se observa la campaña emprendida por la FIFA para ganarse el favor de Donald Trump desde su reelección, una estrategia que ha generado importantes beneficios para la organización mientras Norteamérica fue sede de la Copa Mundial. Durante los últimos 18 meses, usted creó un supuesto ‘Premio de la Paz de la FIFA’ para entregárselo al presidente Trump, quien ha manifestado públicamente su interés en recibir el Premio Nobel de la Paz. Además, arrendó oficinas en el piso 17 de la Torre Trump —con un costo estimado de 600.000 dólares al año— pese a que serían utilizadas únicamente durante los 39 días del Mundial. Eso representa un costo superior a los 15.000 dólares diarios", revela.

“Su elección como presidente de la FIFA debía representar una ruptura con esa cultura de corrupción que afectó durante décadas la reputación del fútbol mundial. Fue elegido con el mandato de reformar la organización tras la renuncia del señor Blatter. Sin embargo, al inicio de su gestión debilitó los mecanismos de control ético y desplazó a la mayor parte de los integrantes del comité de ética de la FIFA. Esa falta de transparencia y supervisión abrió el camino para que usted desarrollara una relación de cercanía con la administración Trump mediante prácticas que un profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York y un exintegrante del comité de ética de la FIFA describieron como ‘soborno legal’”, añade.

Cerca del cierre de la carta, cuya extensión es de cinco páginas, Raskin enúmera sus peticiones a Infantino:

“A la luz de los beneficios aparentemente otorgados a la FIFA a cambio de favores al presidente Trump, y en virtud de las facultades de supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el cumplimiento de las leyes federales contra el soborno y de protección al consumidor, solicito que la FIFA entregue, a más tardar a las 17:00 horas del 9 de agosto de 2026:

Una lista de cualquier bien o beneficio de valor (incluyendo dinero, regalos, premios, reconocimientos o apariciones públicas) entregado al presidente Trump, miembros de su administración, familiares o entidades asociadas, como The Trump Organization.

Toda la documentación y comunicaciones relacionadas con esos beneficios, incluyendo el arriendo de oficinas en la Torre Trump y el denominado “Premio de la Paz de la FIFA”.

Todas las comunicaciones mantenidas desde 2024 con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos o personas vinculadas a la transición presidencial de 2024-2025 respecto de asuntos bajo consideración del Departamento de Justicia u otras agencias federales.

Todas las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos relacionadas con las prácticas de venta de entradas de la FIFA, incluyendo reclamos de consumidores, mecanismos de precios variables, vendedores externos y precios de los boletos.

Todos los registros de visitantes de las oficinas de la FIFA en Miami y Nueva York durante el período de vigencia del contrato de arrendamiento de la oficina en Nueva York".

“Solicitamos que usted comparezca ante este Comité, mientras permanezca en Estados Unidos, para una entrevista transcrita. Le pedimos que se comunique con el personal demócrata del Comité a más tardar a las 17:00 horas del 9 de agosto de 2026 para coordinar dicha entrevista”, finaliza.