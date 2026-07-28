SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Infantino, contra las cuerdas: Congreso de Estados Unidos lo cita y exige documentos por presuntos favores a Donald Trump

    En una carta de cinco páginas, el congresista demócrata Jamie Raskin exige explicaciones al presidente de la FIFA por presuntos beneficios que habría recibido por parte del mandatario norteamericano.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Infantino, contra las cuerdas: Congreso de Estados Unidos lo cita y exige documentos por presuntos favores a Donald Trump. Jia Haocheng

    Gianni Infantino está en la mira. Ahora por su vínculo con Donald Trump. Jamie Raskin, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió una carta al presidente de la FIFA en la que solicita la entrega de documentos y una comparecencia ante el congreso para investigar la relación entre el organismo y la administración del mandatario norteamericano.

    La solicitud busca esclarecer si la FIFA recibió beneficios por parte del gobierno estadounidense a cambio de favores otorgados a Trump durante la organización del Mundial.

    “En 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) procesó a más de dos docenas de altos funcionarios de la FIFA y ejecutivos de empresas de marketing deportivo por una conspiración de crimen organizado que involucró fraude electrónico y lavado de dinero. El DOJ acusó a los imputados, provenientes de más de 20 países, de intercambiar más de 200 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales durante 24 años a cambio de lucrativos derechos de transmisión de partidos internacionales de fútbol”, inicia la misiva.

    Luego enfatizó en que el gobierno echó pie atrás a ciertas investigaciones: “En uno de los numerosos casos penales derivados de esa investigación, un jurado federal declaró culpables a Full Play Group y a un ejecutivo de Fox por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Esa condena fue confirmada por unanimidad en apelación. Sin embargo, pocos meses después de esa victoria judicial, la administración Trump abandonó de forma abrupta e inexplicable el caso, al negarse a presentar un escrito de oposición en una apelación ante la Corte Suprema. Las acciones del Departamento de Justicia resultan aún más indefendibles a la luz de los hechos. Los acusados actuaron con plena conciencia de que estaban infringiendo la ley”.

    Donald Trump, junto a Gianni Infantino. Foto: @rfef

    Tras enumerar una serie de decisiones de la justicia estadounidense, Raskin apunta a la relación de Trump con Infantino. “La actitud del Departamento de Justicia resulta más comprensible cuando se observa la campaña emprendida por la FIFA para ganarse el favor de Donald Trump desde su reelección, una estrategia que ha generado importantes beneficios para la organización mientras Norteamérica fue sede de la Copa Mundial. Durante los últimos 18 meses, usted creó un supuesto ‘Premio de la Paz de la FIFA’ para entregárselo al presidente Trump, quien ha manifestado públicamente su interés en recibir el Premio Nobel de la Paz. Además, arrendó oficinas en el piso 17 de la Torre Trump —con un costo estimado de 600.000 dólares al año— pese a que serían utilizadas únicamente durante los 39 días del Mundial. Eso representa un costo superior a los 15.000 dólares diarios", revela.

    “Su elección como presidente de la FIFA debía representar una ruptura con esa cultura de corrupción que afectó durante décadas la reputación del fútbol mundial. Fue elegido con el mandato de reformar la organización tras la renuncia del señor Blatter. Sin embargo, al inicio de su gestión debilitó los mecanismos de control ético y desplazó a la mayor parte de los integrantes del comité de ética de la FIFA. Esa falta de transparencia y supervisión abrió el camino para que usted desarrollara una relación de cercanía con la administración Trump mediante prácticas que un profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York y un exintegrante del comité de ética de la FIFA describieron como ‘soborno legal’”, añade.

    Cerca del cierre de la carta, cuya extensión es de cinco páginas, Raskin enúmera sus peticiones a Infantino:

    “A la luz de los beneficios aparentemente otorgados a la FIFA a cambio de favores al presidente Trump, y en virtud de las facultades de supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el cumplimiento de las leyes federales contra el soborno y de protección al consumidor, solicito que la FIFA entregue, a más tardar a las 17:00 horas del 9 de agosto de 2026:

    • Una lista de cualquier bien o beneficio de valor (incluyendo dinero, regalos, premios, reconocimientos o apariciones públicas) entregado al presidente Trump, miembros de su administración, familiares o entidades asociadas, como The Trump Organization.
    • Toda la documentación y comunicaciones relacionadas con esos beneficios, incluyendo el arriendo de oficinas en la Torre Trump y el denominado “Premio de la Paz de la FIFA”.
    • Todas las comunicaciones mantenidas desde 2024 con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos o personas vinculadas a la transición presidencial de 2024-2025 respecto de asuntos bajo consideración del Departamento de Justicia u otras agencias federales.
    • Todas las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos relacionadas con las prácticas de venta de entradas de la FIFA, incluyendo reclamos de consumidores, mecanismos de precios variables, vendedores externos y precios de los boletos.
    • Todos los registros de visitantes de las oficinas de la FIFA en Miami y Nueva York durante el período de vigencia del contrato de arrendamiento de la oficina en Nueva York".

    “Solicitamos que usted comparezca ante este Comité, mientras permanezca en Estados Unidos, para una entrevista transcrita. Le pedimos que se comunique con el personal demócrata del Comité a más tardar a las 17:00 horas del 9 de agosto de 2026 para coordinar dicha entrevista”, finaliza.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial 2026MundialFIFAEstados UnidosCámara de Representantes de Estados UnidosCámara de RepresentantesDonald TrumpGianni InfantinoJamie Raskin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Comisión Política del PS rechaza propuesta republicana sobre Codelco y acusa al gobierno de impulsar una “privatización encubierta”

    Trump busca revertir en la Corte Suprema fallo que lo obliga a pagar US$83,3 millones por difamación

    Tras viaje a Perú: Kast aterriza en Copiapó y encabeza mesa técnica por emergencia tras lluvias en Atacama

    Aumentan a 13 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

    Lo más leído

    1.
    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    2.
    El Cóndor Rojas apunta a Colo Colo por la llegada de Vozinha: “Es lamentable”

    El Cóndor Rojas apunta a Colo Colo por la llegada de Vozinha: “Es lamentable”

    3.
    “Un técnico de vocación tardía”: viaje a los inicios de Luis de la Fuente, campeón del mundo con la selección de España

    “Un técnico de vocación tardía”: viaje a los inicios de Luis de la Fuente, campeón del mundo con la selección de España

    4.
    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial

    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial

    5.
    Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS

    Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS

    6.
    El regalo personalizado de Lionel Messi a los jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial ante España

    El regalo personalizado de Lionel Messi a los jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial ante España

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo
    Chile

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

    Comisión Política del PS rechaza propuesta republicana sobre Codelco y acusa al gobierno de impulsar una “privatización encubierta”

    Tras viaje a Perú: Kast aterriza en Copiapó y encabeza mesa técnica por emergencia tras lluvias en Atacama

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile
    Negocios

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026
    Tendencias

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    El Colorado recibirá nueva edición de Base Camp con competencias, clínicas y talleres
    El Deportivo

    El Colorado recibirá nueva edición de Base Camp con competencias, clínicas y talleres

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical
    Cultura y entretención

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago

    Christián Henríquez y la segunda vida de Ruperto: “Hoy es un personaje icónico”

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades
    Mundo

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Trump busca revertir en la Corte Suprema fallo que lo obliga a pagar US$83,3 millones por difamación

    Aumentan a 13 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico