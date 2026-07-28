Póker, falta de foco y acusaciones de insultar a los jóvenes del Santos: las nuevas polémicas de Neymar en Brasil

Neymar nuevamente protagoniza una polémica. El astro brasileño fue la figura del Santos tras anotar un doblete que le permitió al Peixe rescatar un empate 2-2 ante Chapecoense.

El atacante, que se retiró del Scratch después del Mundial, anotó la apertura de la cuenta en el 36′. Sin embargo, Marcinho (51′) y un tanto en contra de Joao Ananías (62′) pusieron al cuadro paulista por debajo en el marcador. Sobre la hora, de penal, O Príncipe selló la paridad final.

En ese sentido, tras el encuentro, en Brasil cargaron contra Neymar. Según informó Globo Esporte, el futbolista de 34 años habría insultado a algunos de los jóvenes del plantel del Santos.

“Adoptó un tono irrespetuoso al enfrentarse al centrocampista Gabriel Bontempo y al defensa João Ananias. Tras el partido, también recibió duras críticas”, aseguró el medio citado. El accionar de Neymar habría “molestado a los jugadores, cuerpo técnico y a la directiva del Santos”.

Globo Esporte detalló los insultos que habría vociferado Neymar: “Según fuentes consultadas para este informe, las críticas dirigidas a los jugadores jóvenes fueron más allá de lo habitual en los vestuarios de fútbol. Esto se hizo especialmente evidente cuando llamó a Gabriel Bontempo “un imbécil” y sugirió sarcásticamente que el centrocampista se enfrentaría al Chapecoense, el último clasificado del Campeonato Brasileño, en la Série B el próximo año”, reveló el medio brasileño.

“João Ananias también fue objeto de críticas excesivas, lo que puso en duda la capacidad técnica del defensa, que marcó un gol en propia puerta en los minutos finales”, continuó.

El medio aseguró que existe una especie de temor frente a su figura. Además, su estado físico también genera malestar al interior: “Más allá de su comportamiento en el vestuario, su conducta en el campo molesta a sus compañeros debido a sus constantes críticas públicas tras cada jugada fallida. Internamente, algunos jugadores, sobre todo los extranjeros, se sienten intimidados cuando Neymar les hace gestos frente a la afición. El informe también incluía quejas sobre el estado físico de Neymar”.

Otra polémica más

Pese a que ambos futbolistas aseguraron que se habría tratado de “una reprimenda general”, el incidente habría aumentado la tensión que existe entre el Santos y Neymar, quien disputó su primer partido tras el fracaso mundialista de Brasil.

Por una parte, no es la primera vez que el futbolista protagoniza un encontrón de este tipo con algunos jugadores jóvenes. El año pasado fue cuestionado tras criticar en el vestuario a David Washington: “Según quienes presenciaron la escena, el delantero, ahora en el Chelsea, lloró”, señaló Globo Esporte.

En tanto, la más controversial fue con Robinho Jr., a quien abofeteó en un entrenamiento y por lo que Neymar salió a pedir disculpas públicas.

En tanto, por otro lado, la decepción hacia la figura de Neymar también ha sido relacionada con su constante movimiento fuera de las canchas: “Otro episodio reciente que tensó aún más la relación entre los jugadores y Neymar fue su asistencia a un torneo de póker el mismo día del partido contra la UCV en Venezuela, correspondiente a la Copa Sudamericana”.

Precisamente, tras anotar su primer gol ante Chapecoense, Neymar celebró con dos festejos particulares. El primero simuló una partida de póker, mientras que el otro fue un golpe de golf.