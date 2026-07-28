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    A casi 11 años de su salida: Sergio Jadue vive día clave frente a la justicia chilena

    Este martes, el calerano conocerá la decisión del tribunal por los delitos de apropiación indebida y declaración indebida de impuestos que se le imputaban en territorio nacional. Dos expertos en la materia adelantan los factores que pueden jugar a favor del extimonel del fútbol chileno.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Sergio Jadue enfrentará el juicio por su sobreseimiento en Chile. Dragomir Yankovic/Photosport

    A casi 11 años del caso que derivó en su salida de la ANFP, Sergio Jadue vive días decisivos para conocer el dictamen del 13° Juzgado de Garantía de Santiago. Este martes 28 de julio, el calerano conocerá la decisión del tribunal por los delitos de apropiación indebida y declaración indebida de impuestos que se le imputaban en territorio nacional.

    El pasado viernes, la defensa del extimonel del fútbol chileno presentó los argumentos para sostener que los mencionados delitos preescribían, pues había transcurrido más de una década desde la presunta comisión de ellos.

    Aquella postura encontró oposición por parte de la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos. Los organismos aseguraban que el conteo de los 10 años no se había ejecutado como tal. “Como consideramos que la última resolución aquí activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para poder solicitar la extradición a Estados Unidos, el 26 de enero de 2017, el 26 de enero de 2027 estaría cumpliéndose el plazo de prescripción para los efectos de poder declarar el sobreseimiento definitivo”, plantearon.

    Sergio Jadue y su posible sobreseimiento en Chile. Foto: Marcelo Hernández/Atonchile MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    Sin embargo, a partir de las voces de expertos en la materia, el exmandatario de la sede de Quilín tiene argumentos que juegan a su favor. De acuerdo a Juan Carlos Manríquez, experto en defensa privada, catedrático y profesor de derecho penal, el “punto central de esta discordia interpretativa entre la Fiscalía, la defensa y eventualmente el Tribunal radica en que el artículo 95 del Código Penal no exige como requisito, para comenzar a contar el tiempo de prescripción, el que una persona haya sido declarada rebelde cuando no ha podido ser formalizada, esto es, cuando se trata de la prescripción de la acción penal. En ese caso, si lo contáramos del año 2017 al año 2020, se darían los tres años de suspensión, más el anterior, llegaría a cuatro. Al 2026, sumaría diez. Si los delitos que se le imputan a esta persona no superan los cinco años de prescripción en Chile - en el extranjero, como por cada dos días, se cuenta como uno solo-,en ese caso, entonces los diez años se habrían cumplido en julio de 2026 y por ende, podría resultar sobreseído por prescripción de la acción penal”.

    En esa misma línea, Agustín Walker, Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, complementa que “efectivamente el tenor del artículo 95 del Código Penal es bien claro. La prescripción de la acción penal empieza a contarse desde el momento en que se comete el delito. Y el artículo 96 del Código Penal también establece bien claramente que esa prescripción se sigue contando como si nada, si es que la investigación se mantiene paralizada por el plazo de tres años, que entiendo que también es lo que alega la defensa en este caso.Si eso es así, y las penas previstas por el legislador para los delitos que está persiguiendo la fiscalía son de simple delito, es decir, son inferiores a cinco años, entonces efectivamente, esas acciones penales estarían prescritas”.

    Cabe remarcar que Jadue permanece hace una década en Estados Unidos, país en el que debió enfrentar un largo proceso al admitir haber recibido sobornos y pagos ilegales a cambio de adjudicar de manera irregular derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales de fútbol profesional. Su sentencia en el país norteamericano, de hecho, ha sido postergada en 16 ocasiones, siendo la más reciente en octubre de 2023.

    Más sobre:Sergio JadueANFPFútbolFútbol chileno

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